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Musetti vola ai quarti di Barcellona: Moutet ko in 2 set. Il prossimo avversario

Il numero 2 d'Italia supera il francese n. 29 e avanza al 500 catalano: ecco chi affronterà al turno successivo
1 min
musettiATP 500 Barcellona

Lorenzo Musetti avanza a Barcellona. Il numero 2 d'Italia e 9 al mondo, supera Corentin Moutet in 2 set con lo score di 6-3, 6-4. Un punteggio che segue il successo all'esordio sullo spagnolo Martin Landaluce (7-5, 6-2) e che consente all'azzurro di accedere ai quarti di finale del 500 catalano, dove affronterà il vincitore dell'incontro fra Arthur Fils e Brandon Nakashima, attesi sul Rafa Nadal alle ore 19.30 di giovedì 16 aprile. Per Musetti si tratta inoltre della terza vittoria stagionale agli ottavi dopo il ko all'Australian Open e la finale persa ad Hong Kong. 

Musetti a Barcellona: tutti i precedenti

  • 2025, assente.
  • 2024, secondo turno, Carballes Baena b. Musetti  6-7, 4-6.
  • 2023, semifinale, Tsitsipas b. Musetti 4-6, 7-5, 3-6.
  • 2022, ottavi, Schwartzman b. Musetti 4-6, 5-7.
  • 2021, secondo turno, Auger-Aliassime b. Musetti 6-4, 3-6, 0-6.

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