Musetti vola ai quarti di Barcellona: Moutet ko in 2 set. Il prossimo avversario

Lorenzo Musetti avanza a Barcellona. Il numero 2 d'Italia e 9 al mondo, supera Corentin Moutet in 2 set con lo score di 6-3, 6-4. Un punteggio che segue il successo all'esordio sullo spagnolo Martin Landaluce (7-5, 6-2) e che consente all'azzurro di accedere ai quarti di finale del 500 catalano, dove affronterà il vincitore dell'incontro fra Arthur Fils e Brandon Nakashima, attesi sul Rafa Nadal alle ore 19.30 di giovedì 16 aprile. Per Musetti si tratta inoltre della terza vittoria stagionale agli ottavi dopo il ko all'Australian Open e la finale persa ad Hong Kong.