MADRID (Spagna) - Carlos Alcaraz è stato costretto a dare forfait a Barcellona per un problema al polso e la sua presenza al Masters 1000 di Madrid è a forte rischio, Jannik Sinner non ha ancora confermato la sua di presenza mentre Novak Djokovic rinuncia. Il tennista serbo, assente a Monte Carlo, avrebbe dovuto fare il suo debutto sulla terra rossa in occasione del torneo iberico ma non si sente ancora al 100%. Nole, presente al Wizink Center di Madrid (al fianco di Luka Doncic) in occasione dell'ultimo roud di Eurolega tra la sua Stella Rossa ed il Real, ha dichiarato: "Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò". L'ultimo match del serbo risale al Masters 1000 di Indian Wells quando è stato sconfitto agli ottavi da Jack Draper.