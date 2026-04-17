MADRID (Spagna) - Carlos Alcaraz è stato costretto a dare forfait a Barcellona per un problema al polso e la sua presenza al Masters 1000 di Madrid è a forte rischio, Jannik Sinner non ha ancora confermato la sua di presenza mentre Novak Djokovic rinuncia. Il tennista serbo, assente a Monte Carlo, avrebbe dovuto fare il suo debutto sulla terra rossa in occasione del torneo iberico ma non si sente ancora al 100%. Nole, presente al Wizink Center di Madrid (al fianco di Luka Doncic) in occasione dell'ultimo roud di Eurolega tra la sua Stella Rossa ed il Real, ha dichiarato: "Spero di poter partecipare. Ho qualche problema fisico e non sono ancora sicuro di poter giocare, ma ci proverò". L'ultimo match del serbo risale al Masters 1000 di Indian Wells quando è stato sconfitto agli ottavi da Jack Draper.
L'ufficialità: Djokovic non ci sarà
Lo stesso 38enne serbo ha annunciato via Instagram il forfait: "Sfortunatamente non sarò in grado di esserci. Sto continuando il mio processo di recupero per tornare presto". Dopo aver già saltato Miami e Montecarlo, Nole era arrivato in Spagna per prepararsi all'appuntamento nella capitale ma già nella giornata di ieri aveva lasciato intendere il possibile forfait ammettendo di non essere ancora al meglio causa anche il problema alla spalla che lo tormenta da dopo Indian Wells