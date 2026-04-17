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Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversario

Il numero 3 d'Italia e 15 al mondo, supera il ceco e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto del 500 bavarese
1 min
Cobolli atp 500 monacoKopriva

Flavio Cobolli vola in semifinale a Monaco! Il numero 3 d'Italia e 15 al mondo, supera in 2 set Vit Kopriva - a sua volta reduce dalla rimonta sull'altro azzurro in gara Luciano Darderi - con lo score di 6-3, 6-2 e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto del 500 bavarese. Sul rosso del MTTC Iphitos, Cobolli non era infatti mai andato oltre i quarti del 2023, quando si arrese a Christopher O'Connell per 6-7, 6-4, 3-6.

Cobolli: il prossimo avversario

In semifinale, l'azzurro - che in questa stagione ha aggiunto in bacheca il suo terzo Atp con il trionfo di Acapulco - sfiderà uno tra Alexander Zverev (campione in carica) e Francisco Cerundolo, attesi sul centrale nel primo pomeriggio di sabato 18. Tra gli altri incontri nel tabellone, Denis Shapovalov-Alex Molcan e Joao Fonseca-Ben Shelton.

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