Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversario

Flavio Cobolli vola in semifinale a Monaco! Il numero 3 d'Italia e 15 al mondo, supera in 2 set Vit Kopriva - a sua volta reduce dalla rimonta sull'altro azzurro in gara Luciano Darderi - con lo score di 6-3, 6-2 e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto del 500 bavarese. Sul rosso del MTTC Iphitos, Cobolli non era infatti mai andato oltre i quarti del 2023, quando si arrese a Christopher O'Connell per 6-7, 6-4, 3-6.