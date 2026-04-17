Alcaraz salta anche il torneo di Madrid dopo Barcellona: il motivo dietro la decisione. E ora Sinner...

Dopo il ritiro dall'Atp 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha dato forfait in vista del Masters 1000 di Madrid. A frenare il tennista spagnolo è sempre il problema al polso accusato in questi giorni. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo".
L'annuncio social di Alcaraz
"Non posso disputare una partita, soprattutto davanti al mio pubblico di casa, in un torneo così speciale", ha scritto il tennista murciano che lamenta un problema al polso. Con questo forfait Jannik Sinner è sicuro di poter arrivare agli Internazionali di Roma da numero 1.