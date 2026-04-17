Alcaraz salta anche il torneo di Madrid dopo Barcellona: il motivo dietro la decisione. E ora Sinner...

Dopo il ritiro dall'Atp 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha dato forfait in vista del Masters 1000 di Madrid. A frenare il tennista spagnolo è sempre il problema al polso accusato in questi giorni. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo".