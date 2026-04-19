Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale  

MONACO (Germania) - Flavio Cobolli si gioca oggi la seconda finale stagionale dopo quella vincente ad Acapulco per coronare una super settimana. Il tennista romano, sicuro del miglior ranking in carriera (#12), sta giocando un gran torneo sulla terra rossa di Monaco di Baviera esprimendo un tennis aggressivo ed efficace come testimonia la netta vittoria in semifinale contro il beniamino di casa Alexander Zverev . Cobolli va a caccia del 2° titolo del 2025 nonché 4° in carriera ma dovrà vedersela con il velocista Ben Shelton . Il numero 6 al mondo ha confermato la finale raggiunta l'anno scorso (persa contro Zverev) diventando primo statunitense finalista per due anni di fila in un torneo sul rosso dai tempi di Jim Courier al Roland Garros (1991-93). Quello di oggi sarà il secondo incontro sul rosso, il primo vide Flavio vincere in tre set a Ginevra nel 2024.

Cobolli-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Cobolli e Shelton, valida per la finale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, è in programma oggi alle ore 13:30 sul campo centrale dell'Iphitos Tennis Club di Monaco. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

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Cobolli-Shelton, i precedenti

Cobolli e Shelton si sono affrontati a livello Atp 5 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-2 in favore dello statunitense. L'ultima sfida risale al 2025 con il successo in due set di Ben al primo turno del Masters 1000 di Parigi