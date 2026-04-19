Si spegne in due set il sogno di Flavio Cobolli , che in finale a Monaco si arrende a Ben Shelton per 2-6, 5-7. Uno score che racconta di come il n.3 d'Italia sia entrato nel match troppo tardi, soffrendo la pesantezza del campo oltre che il carico emotivo derivato dalla straordinaria prestazione contro Sascha Zverev , probabilmente la migliore della sua carriera. Trionfa dunque il n.6 al mondo, che oltre ad aggiungere in bacheca il suo quinto Atp, riscatta il ko nella finale dello scorso anno proprio contro il tedesco. L'azzurro può e deve comunque ripartire da quanto fatto all'Mttc in vista dei prossimi impegni sul rosso: Madrid (22 aprile-5 maggio) e Roma (6-16 maggio).

Cobolli: "Amo questo torneo"

Queste le parole di Cobolli, che anche in questa occasione non ha mancato di sorridere davanti la sconfitta: "È stata una settimana incredibile. L'abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l'impresa del Bayern Monaco in Champions League. Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico. Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo. Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza, che è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa".

Finisce a Monaco: trionfa Shelton

Il n.2 al mondo riscatta il ko dello scorso anno vincendo la finale di Monaco con il finale di 6-2, 7-5. Cobolli entra tardi nel match, ma rientra comunque con l'ottima prestazione in semifinale contro Zverev: probabilmente la migliore della sua carriera e quella da cui ripartire in vista dei prossimi appuntamenti sul rosso.

Mani tra i capelli per Cobolli: 5-5

Cobolli sale rapidamente sul 30-0 e spaventa Shelton, che entra però nel game con una prima implacabile. Poi l'azzurro costruisce un gran punto che si spegne di un pelo oltre la riga. Il n.6 Atp mette dentro un'altra prima vincente in un momento di grande pressione, vincendo poi lo scambio che trascina il set sul 5-5.

Cobolli torna avanti: 5-4

Shelton guadagna il primo 15, ma Cobolli risale con la complicità del suo secondo ace del match e tiene il servizio. Poi, lo statunitense pareggia i conti rimediando al doppio fallo iniziale e risolvendo il game con due ottime prime. L'azzurro resta quindi avanti nel punteggio grazie all'ottima tenuta del servizio.

Parità sul centrale: 3-3

Shelton tiene a 15 la battuta e pareggia nuovamente i conti. Ma Cobolli continua a tenere un ottimo servizio senza concedere punti all'avversario. Nel gioco successivo, lo statunitense tiene a zero il turno di battuta.

Cobolli avanti: 2-1

Cobolli si riscopre aggressivo e tiene a zero il turno di battuta. Shelton pareggia conti nonostante le ottime risposte dell'azzurro, che torna poi a tenere la battuta con un ritrovato dritto vincente.

Al via il secondo set

Riprende la finale: Shelton al servizio.

Shelton domina il primo set: 6-2

Cobolli muove il punteggio annullando 6 set point di Shelton. Poi lo statunitense archivia il primo set tenendo a 30 la battuta. Emozione, pesantezza del campo e livello dell'avversario tra i possibili fattori che stanno condizionando la finale dell'azzurro.

Cobolli in affanno: 1-5

Shelton tiene il servizio e consolida i due break di vantaggio. Poi Cobolli riesce finalmente a muovere il punteggio tenendo a 15 la battuta. L'azzurro non è però nemmeno la brutta copia del match contro Zverev e il n.6 Atp prende il largo difendendo il servizio con prime imprendibili.

Doppio Break Shelton: 3-0

Avvio di gara in salita per Cobolli che cede subito il servizio. Nel gioco successivo, l'azzurro guadagna una palla del controbreak, annullata però da una prima micidiale dello statunitense. Segue una lunga e combattuta parità ai vantaggi dove il n.3 d'Italia conquista 6 palle break, ma a spuntarla alla fine è Shelton che consolida così il break di vantaggio. Poi, il n.6 Atp strappa a zero il servizio nel game peggiore di Cobolli fino a questo primo cambio campo.

Comincia la finale!

Al via il primo set: Cobolli al servizio.

Giocatori in campo!

Cobolli e Shelton fanno il loro ingresso sul centrale: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all'inizio del match!

Shelton ancora in finale a Monaco

Shelton torna in finale a Monaco per il secondo anno consecutivo. Il match contro Cobolli mette infatti in palio il riscatto del ko del 2025 contro Zverev (2-6, 4-6).

Gli italiani campioni agli Internazionali di Baviera

Questi gli italiani che hanno conquistato il torneo bavarese:

1929: Alberto Del Bono

1951: Rolando Del Bello

1958: Orlando Sirola

1968: Martin Mulligan (rappresentante dell'Italia dal 1968)

È invece Matteo Berrettini l’ultimo finalista azzurro a Monaco, dove nel 2019 si è arreso a Cristian Garin al tie-break del terzo set.

Le lacrime di Cobolli

Comunque sia l’esito della finale, rimarrà un torneo speciale per Cobolli, che a Monaco è riuscito a battere Zverev per la prima volta in carriera. Un risultato a cui l’azzurro ha reagito piangendo di gioia al termine del match, quando ha inoltre dedicato la vittoria al tedesco n.3 Atp nonché campione uscente al 500 bavarese.

Cobolli-Shelton: i precedenti

Cobolli e Shelton si ritrovano per la 6ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede l’azzurro sconfitto negli ultimi tre incontri, tutti disputati nel 2025: