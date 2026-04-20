Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Draper costretto al doppio forfait: salterà Madrid e gli Internazionali d'Italia

Il tennista britannico ha dato l'annuncio del suo ritiro legato ad alcuni problemi al ginocchio
2 min
Draper costretto al doppio forfait: salterà Madrid e gli Internazionali d'Italia© EPA

Neanche il tempo di sfornare il main draw maschile del "Mutua Madrid Open", quarto Atp Masters 1000 stagionale, che già arriva un ritiro "pesante", quello del britannico Jack Draper, finalista dodici mesi fa (stoppato da Ruud). Quello del 24enne mancino di Sutton è un forfait doppio: oltre Madrid, infatti, Draper non sarà in gara nemmeno al "1000" successivo, gli Internazionali d'Italia al Foro Italico. La colpa è dell'ennesimo infortunio, stavolta al tendine del ginocchio destro. Per lo stesso problema l'ex n.4 del ranking non aveva partecipato nemmeno al Masters 1000 di Monte-Carlo e si era ritirato al primo turno di Barcellona (a metà del terzo set contro l'argentino Etcheverry) nell'unico incontro in stagione disputato sul "rosso".

L'annuncio di Draper

Quello sulla terra catalana era solo il quarto torneo dal suo rientro nel tour dopo l'edema osseo al braccio sinistro che, a parte un incontro allo Us Open (vinto contro l'argentino Gomez), lo aveva tenuto lontano dal circuito da Wimbledon. "Un tendine infiammato del ginocchio mi impedisce di giocare a Madrid e a Roma - ha dichiarato Draper -: è sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più grave. Il recupero sta procedendo bene e sono ottimista sulle mie possibilità di essere in forma per il Roland Garros. Non vedo l'ora di prendere slancio da lì".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS