Draper costretto al doppio forfait: salterà Madrid e gli Internazionali d'Italia

Neanche il tempo di sfornare il main draw maschile del "Mutua Madrid Open", quarto Atp Masters 1000 stagionale, che già arriva un ritiro "pesante", quello del britannico Jack Draper , finalista dodici mesi fa (stoppato da Ruud). Quello del 24enne mancino di Sutton è un forfait doppio: oltre Madrid, infatti, Draper non sarà in gara nemmeno al "1000" successivo, gli Internazionali d'Italia al Foro Italico. La colpa è dell'ennesimo infortunio, stavolta al tendine del ginocchio destro. Per lo stesso problema l'ex n.4 del ranking non aveva partecipato nemmeno al Masters 1000 di Monte-Carlo e si era ritirato al primo turno di Barcellona (a metà del terzo set contro l'argentino Etcheverry) nell'unico incontro in stagione disputato sul "rosso".

L'annuncio di Draper

Quello sulla terra catalana era solo il quarto torneo dal suo rientro nel tour dopo l'edema osseo al braccio sinistro che, a parte un incontro allo Us Open (vinto contro l'argentino Gomez), lo aveva tenuto lontano dal circuito da Wimbledon. "Un tendine infiammato del ginocchio mi impedisce di giocare a Madrid e a Roma - ha dichiarato Draper -: è sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più grave. Il recupero sta procedendo bene e sono ottimista sulle mie possibilità di essere in forma per il Roland Garros. Non vedo l'ora di prendere slancio da lì".