"Ci spero", Sinner chiama ma Alcaraz frena: "Non mi comprometto per questo"

Djokovic: "Con Sinner e Alcaraz il tennis è in buone mani"

Così anche il 24 volte campione Slam Novak Djokovic è stato invitato a rispondere sulla rivalità che - sopperendo al vuoto lasciato dai primi Next Gen - ha ereditato lo show dei Big Four: "Significa molto per me essere qui. È un’emozione stare qui, in uno dei miei eventi preferiti della stagione. Qui si celebrano i valori dello sport e, anche, il tennis. Ben 4 giocatori, quest’anno, sono nominati nelle diverse categorie. Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e João Fonseca. Io ho un nuovo ruolo quest’anno. Non lo so bene, ma sono molto emozionato e nervoso di essere qui. Alcaraz e Sinner sono due giocatori incredibili, ma sono anche persone incredibili. La stagione 2025 è stata fantastica per loro due. Uno ha vinto 2 slam, l’altro ha vinto gli altri due. Uno è il numero 1 del mondo, l’altro è vicino ad essere il n° 1 del mondo. Sono, semplicemente, due super star del nostro sport. Posso dire che il nostro sport è in buone mani con Alcaraz e Sinner".