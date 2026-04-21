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Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su TV8

Dal 6 al 17 maggio il grande tennis per tutti: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità
1 min
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Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su TV8© Getty Images
TORINO - Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026saranno su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità.

La qualità del racconto di Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon. Quest’anno l’ultimo atto dell’edizione del torneo monegasco che ha visto trionfare Jannik Sinner ha ottenuto su Sky e TV8 il 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi, mentre sull’erba londinese la vittoria storica del numero 1 al mondo aveva segnato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670 mila spettatori medi. Aspettando Jannik Sinner e compagni, scatta il conto alla rovescia.

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