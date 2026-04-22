Camila Giorgi, il ritorno dopo la maternità: la risposta social non lascia dubbi

"Nel 2027 tornerò in campo". E' l'annuncio di Camila Giorgi che attraverso una story sul suo profilo Instagram, in cui risponde a una serie di domande dei suoi tifosi, parla così dell'intenzione di riprendere con il tennis. Giorgi aveva parlato di un possibile ritorno in campo anche nella recente intervista a Verissimo, a metà marzo. "Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso", diceva, parlando del marito, l'ex tennista e coach argentino Andreas Pasutti: i due aspettano un bambino, un maschietto, che dovrebbe nascere a settembre. Alla domanda 'quali tornei disputerai?', risponde con un netto 'ancora non lo so', di sicuro c'è la voglia di riprendere una carriera interrotta troppo presto.

Il palmares e la carriera

Ex numero 26 del mondo, Giorgi ha vinto quattro titoli. Il più prestigioso resta il WTA 1000 di Montreal nel 2021: in quell'occasione ha superato giocatrici del calibro di Elise Mertens, Petra Kvitova, Coco Gauff, Jessica Pegula e, in finale, Karolina Pliskova. Ha trionfato anche a 's-Hertogenbosch 2015 (in finale sulla svizzera Belinda Bencic), a Linz nel 2018 (battendo Ekaterina Alexandrova) e a Merida nel 2023 (in finale sulla svedese Rebecca Peterson). Ha raggiunto anche 6 finali: a Katowic e Linz nel 2014, ancora a Katowice nel 2015 e 2016, a Washington DC e Bronx nel 2019.