Berrettini flop a Madrid: fuori al primo turno, ecco contro chi

MADRID (Spagna) - Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic (numero 87 al mondo) per 6-3, 6-4 dopo un'ora e 36 minuti ed affronterà al 2° turno il fresco vincitore di Monaco, Ben Shelton.

Nel 1° set gran fatica per Matteo ad essere incisivo nei turni di servizio dell'avversario e nei propri dove non ha avuto la costanza con la prima di servizio arrendendosi al 6° gioco per il 4-2 Prizmic. Un Matteo spento e anche nervoso tanto da dire al suo angolo "Non sono in grado di competere". Berrettini ci prova ad inizio 2° set portando per la prima volta ai vantaggi Prizmic, il croato ne esce bene e al 3° gioco l'italiano manda in rete (da pochi passi) una palla corta risolutiva dopo aver dominato lo scambio: l'errore vale palla break con Matteo che, dalla frustrazione, spedisce il dritto in corridoio alzando. L'azzurro evita anche il doppio break (salvandosi dallo 0-40 al 5° gioco) ma l'avversario non concede nulla nei suoi turni e porta a casa la vittoria.