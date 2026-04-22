Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini flop a Madrid: fuori al primo turno, ecco contro chi

Il romano, Sonego e Bellucci salutano il Masters spagnolo all'esordio. In campo oggi anche Sonego e Cinà
2 min
MadridBerrettiniSonego

MADRID (Spagna) - Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic (numero 87 al mondo) per 6-3, 6-4 dopo un'ora e 36 minuti ed affronterà al 2° turno il fresco vincitore di Monaco, Ben Shelton.
Nel 1° set gran fatica per Matteo ad essere incisivo nei turni di servizio dell'avversario e nei propri dove non ha avuto la costanza con la prima di servizio arrendendosi al 6° gioco per il 4-2 Prizmic. Un Matteo spento e anche nervoso tanto da dire al suo angolo "Non sono in grado di competere". Berrettini ci prova ad inizio 2° set portando per la prima volta ai vantaggi Prizmic, il croato ne esce bene e al 3° gioco l'italiano manda in rete (da pochi passi) una palla corta risolutiva dopo aver dominato lo scambio: l'errore vale palla break con Matteo che, dalla frustrazione, spedisce il dritto in corridoio alzando. L'azzurro evita anche il doppio break (salvandosi dallo 0-40 al 5° gioco) ma l'avversario non concede nulla nei suoi turni e porta a casa la vittoria.

Eliminati anche Belluci e Sonego

La giornata amara azzurra al torneo iberico vede anche Mattia Bellucci sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur (numero 84 al mondo) per 6-2, 6-4. Mentre Lorenzo Sonego è stato eliminato dal serbo Dusan Lajovic (numero 138 al mondo) per 6-3, 7-1(1).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS