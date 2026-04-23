“Ma cosa mi parli di tennis! Non riesco…”: Berrettini sparito, l’amaro sfogo

Sempre più sovente torero, il tennis italiano ieri si è riscoperto… toro, almeno per un giorno. La racchetta azzurra, a Madrid , è stata infatti “matata” con un se-vero quattro a zero nella sfida al resto del mondo di primo turno, restituendo riflessi di musi lunghi al Masters 1000 che ancora attende l’esordio del profeta Jannik Sinner .La sconfitta più dolorosa, ammesso che sia quantificabile l’intensità dell’una e dell’altra, ha il volto di Matteo Berrettini, arrivato nella capitale spagnola da numero 92 al mondo e destinato ora a lasciare la top100, come non accadeva da oltre due anni. Il romano si è arreso al croato Dino Prizmic , proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-4, anche se a destare preoccupazione è stato soprattutto l’atteggiamento, nervoso e scorato, che ha portato all’amaro epilogo. «Ma non c’è alcun problema fisico - si è affrettato a spiegare Berrettini nel post partita, dopo aver ammesso al suo angolo di “non essere in grado di competere” nel corso del match -. Quando il problema non è il corpo allora è la mente, quando non è la mente allora è il braccio: il bello e il brutto del tennis è che devono funzionare tutta una serie di fattori collegati tra loro. Non sono riuscito a dare il massimo, non avevo la giusta energia, né il giusto equilibrio». Ora il Challenger 175 di Cagliari, poi sarà tempo di focalizzare l’attenzione sugli Internazionali: un appuntamento differente da tutti gli altri per ogni italiano, figurarsi per un… capitolino.

Fuori gli azzurri

Non è andata meglio a Mattia Bellucci, battuto dal bosniaco Damir Dzumhur per 6-2 6-4. Un risultato figlio di una prestazione complessivamente sotto tono e, chissà, magari in parte anche del retro-pensiero della medesima partita di un anno fa alla Caja Magica, quando tra i due non mancarono episodi di grande tensione. Subito eliminato anche Lorenzo Sonego, ancora alla ricerca del giusto feeling in campo dopo i due mesi di inattività forzata: il torinese si è arreso 6-3 7-6 al serbo Dusan Lajovic, collezionando troppi gratuiti e pochi vincenti. Sotto di un set e di un break, infine, non è andato poi così lontano da girare la partita Federico Cinà, costretto però alla resa dopo un combattuto 6-4 7-6 al danese Elmer Moller.

Sinner contro Bonzi

E Sinner? Il Rosso anche ieri ha saggiato la terra iberica, durante una sessione di allenamen-to con il ceco Mensik, in seguito alla quale - sempre sotto lo sguardo vigile di “papà” Cahill - si è fermato a bordo campo per scambiare qualche battuta con Swiatek e Medvedev. Il 24enne di Sesto esordirà nel torneo contro il francese Benjamin Bonzi, che ieri ha avuto la meglio in tre set sul connazionale Droguet.