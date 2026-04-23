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Paolini, la rimonta dopo le lacrime: Siegemund ko al 3º set. Il prossimo avversario a Madrid

La n.1 d'Italia rimedia al primo parziale della tedesca e resta in corsa alla Caja Magica, dove venerdì 24 tornerà in campo anche la promessa azzurra in gara Tyra Grant
2 min
madrid masters 1000Tyra GrantJasmine Paolini

Successo in rimonta per Jasmine Paolini, che all'esordio alla Caja Magica rimedia al 6-3 della n. 45 Wta Laura Siegemund imponendosi con il finale di 3-6, 6-2, 6-4. Uno score che segue il ko contro Zeynep Sonmez al primo turno di Stoccarda, dove la n.1 d'Italia ha ceduto alla pressione scoppiando in lacrime nel corso del match. La campionessa azzurra attende ora di conoscere l'esito del match tra Kaitlin QuevedoHailey Baptiste (in programma sul campo 4 dopo Linette-Jovic).

Attesa per Grant

Attesa in campo alla Caja Magica anche Tyra Grant, la promessa azzurra classe 2008 che dopo avere centrato il main draw superando in 2 set Veronika Erjavec (7-6, 7-5) e il ribaltando il 6-0 di Panna Udvardy (0-6, 6-3, 6-2), ha sconfitto al primo turno la francese Elsa Jacquemot (6-1, 6-2) accomodandosi così ai trentaduesimi di finale, dove venerdì 24 affronterà l'ex n. 21 Wta Sorana Cirstea.

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