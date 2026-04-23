Paolini, la rimonta dopo le lacrime: Siegemund ko al 3º set. Il prossimo avversario a Madrid

Successo in rimonta per Jasmine Paolini, che all'esordio alla Caja Magica rimedia al 6-3 della n. 45 Wta Laura Siegemund imponendosi con il finale di 3-6, 6-2, 6-4. Uno score che segue il ko contro Zeynep Sonmez al primo turno di Stoccarda, dove la n.1 d'Italia ha ceduto alla pressione scoppiando in lacrime nel corso del match. La campionessa azzurra attende ora di conoscere l'esito del match tra Kaitlin Quevedo e Hailey Baptiste (in programma sul campo 4 dopo Linette-Jovic).
Attesa per Grant
Attesa in campo alla Caja Magica anche Tyra Grant, la promessa azzurra classe 2008 che dopo avere centrato il main draw superando in 2 set Veronika Erjavec (7-6, 7-5) e il ribaltando il 6-0 di Panna Udvardy (0-6, 6-3, 6-2), ha sconfitto al primo turno la francese Elsa Jacquemot (6-1, 6-2) accomodandosi così ai trentaduesimi di finale, dove venerdì 24 affronterà l'ex n. 21 Wta Sorana Cirstea.