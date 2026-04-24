Non un esordio semplice per Jannik Sinner , che sul rosso della Caja Magica ribalta il tie-break di Benjamin Bonzi e risolve il match con lo score 6(8)-7, 6-1, 6-4. Un risultato che consente al campione azzurro di accomodarsi al terzo turno del 1000 di Madrid (uno dei due Masters mancanti nella bacheca del n.1 al mondo) dove domenica 26 affronterà il numero 150 Elmer Moller , che dopo avere sconfitto Federico Cinà (6-4, 7-6) al primo turno, ha a sua volta sorpreso i pronostici eliminando Gabriel Diallo , ritiratosi al secondo set (7-5, 3-3). Nel corso dell’incontro, a Madrid è inoltre giunta la notizia del forfait di Carlos Alcaraz al Roland Garros (e agli Internazionali) .

Sinner: "Campo particolare, c'è da lavorarci"

Queste le parole dell'azzurro al termine dell'incontro: "Ho fatto molta fatica, ma lo sapevo prima dell’incontro. In questo campo le condizioni sono molto particolari. Ogni giorno è difficile e può fare la differenza. Posso migliorare per il prossimo turno. Ho cercato di restare calmo, ma dal punto di vista del tennis bisogna migliorare. Domani abbiamo il tempo per lavorarci. Il record dei cinque 1000 consecutivi? Al momento penso a come giocare su questa superficie e poi vedremo come va. So cosa c’è in palio ma non voglio concentrarmi su questo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile e allo stesso tempo stare attenti al mio corpo e a come reagisce".

Finisce qui! Sinner rimonta Bonzi!

L'azzurro si aggiudica un match esordio complicato ribaltando il set del francese con lo score 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

Sinner serve per il match: 5-4

Due ace su tre punti per Bonzi, che risponde al turno di battuta di Sinner e resta avvinghiato all'incontro. Sinner serve ora per il match: 2 ore 17 minuti sul cronometro del Santana.

Sinner ritrovato, ma Bonzi non molla: 4-3

Game senza sbavature per Sinner che consolida il break di vantaggio. Nel gioco successivo, l'azzurro si porta sul 30-15 con un attesissimo dritto in contropiede, a cui segue però una risposta a rete. Il francese difende in rimonta il servizio e resta aggrappato al match.

Break Sinner! 3-2

"Respira, forza". È il suggerimento di Vagnozzi che dall'angolo supporta il campione azzurro dopo un doppio errore sul dritto che vanifica i due 15 di vantaggio. Sinner riesce poi a tenere la battuta e nel gioco successivo guadagna la tredicesima palla break, finalizzandola con un pizzico di fortuna.

Bonzi torna avanti: 1-2

Il francese annulla due palle break e tiene la battua. L'azzurro risolve poi un turno di battuta delicato e pareggia i conti. Nel game successivo, Bonzi torna avanti difendendo a 30 il servizio.

Si riparte!

Inizia il terzo set.

Medical time-out per Bonzi

Il francese ha richiesto l'intervento dello staff. Ora è pronto a tornare in campo per riprendere il match.

Alcaraz salta il Roland Garros!

Il n.2 al mondo e campione in carica a Parigi ha annunciato che non scenderà in campo al Roland Garros né tantomeno agli Internazionali. Lo spagnolo ha scelto di non forzare i tempi di recupero dall'infortunio al polso. Questo il messaggio pubblicato dal 7 volte campione Major sui propri profili Instagram: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare i progressi per poter decidere quando tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".

A Sinner il secondo set! 7-6, 6-1

Il n.1 al mondo pareggia i conti e rimanda il match d'esordio al terzo e decisivo set.

Doppio break Sinner! 5-1

L'azzurro consolida il break di vantaggio, riuscendo poi ad allungare di un altro break monetizzando i tanti errori che iniziano ora a condizionare il match del francese, probabilmente alla sua migliore prestazione stagionale.

Break Sinner! 3-1

Cattive, pessime sensazioni per Sinner, che sul 15-15 sbaglia anche sullo smash. L'azzurro pareggia allora i conti con un uno-due in spinta e una prima vincente a risolvere un game che poteva gettare ombre ancora più estese su questo esordio che si sta rivelando più complicato del previsto. Nel game successivo, il francese inizia a vacillare e concede tre gratuiti. Il n.1 al mondo riesce finalmente a strappare il servizio alla terza palla break (su doppio fallo dell'avversario)

Altra palla break annullata da Bonzi: 1-1

Difeso il servizio al primo gioco, un Sinner spazientito continua a fare fatica sul rovescio e perde i due 15 di vantaggio. Poi, l'ottima risposta che vale la sua sesta palla break, annullata però da Bonzi che tiene la battuta ai vantaggi.

Al via il secondo set

Riprende l'incontro sul Santana: Sinner deve recuperare il set di svantaggio.

Bonzi vince il primo set: 7-6(6)

Il francese si aggiudica il tie-break salvando un set point: ovazione del centrale.

Sinner-Bonzi: 4-4 al tie-break

Sinner recupera il break di Bonzi e pareggia in conti.

Si va al tie-break!

Mani in faccia per Sinner che paga le sbavature sul rovescio con il francese che tiene a 15 il servizio. Poi l'azzurro difende a zero il turno di battuto e raggiunge Bonzi al tie-break.

Bonzi torna avanti: 4-5

L'azzurro guadagna il primo punto mettendo in campo il terzo di tre straordinari passanti che valgono gli applausi del centrale. Il francese però rimonta e trascina il gioco ai vantaggi dove difende la battuta annullando due palle break. Poi, altro turno di battuta difeso dall'azzurro per il 4-4. Nel game successivo, Bonzi torna avanti con un dritto in uscita dal servizio che gli consente di tenere il turno di battuta. Ora Sinner serve per restare nel set.

Parità sul centrale: 3-3

Sinner pareggia i conti trascinato da belle palle corte che risolvono gli scambi con Bonzi, il quale torna di nuovo avanti difendendo il servizio grazie al nono punto consecutivo. L'azzurro guadagna poi il primo 15 con una palla corta dopo il servizio e sale sul 30-0 grazie a una controsmorzata fallita dal francese sottorete. Infine, chiude il game con un serve&volley e una prima vincente.

Prime palle break per Sinner, ma Bonzi c'è: 1-2

Si scambia già al primo game, con Sinner che trascina il gioco ai vantaggi con una smorzata vincente. Il francese riesce a difendere il turno di battuta e l'azzurro pareggia poi i conti tenendo a 15 il servizio. Nel game successivo, il n.1 al mondo guadagna il primo 15 con una palla corta che gli consente di recuperare metri dalla riga di fondo. Segue un'altra risposta vincente e un dritto fuori giri che valgono le prime palle break per l'altoatesino. Bonzi le annulla tutte e rimanda tutto ai vantaggi, dove a spuntarla è il francese, bravo a risolvere un game che sembrava deciso.

Inizia il match!

Al via il primo set: Bonzi al servizio.

Sinner e Bonzi in campo!

Sinner e Bonzi fanno il loro ingresso sul Santana: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all'inizio del match!

Doppio stellare a Madrid!

Sinner-Bonzi: i precedenti

Sinner e Bonzi si ritrovano per la 4ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che pende interamente a favore del n. 1 al mondo. Questi tutti gli incontri disputati fra i contendenti il terzo turno del torneo:

2023, Rotterdam, 32esimi, Sinner b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1.

b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1. 2022, Indian Wells, 32esimi, Sinner b. Bonzi 7-6(5), 3-6, 6-4.

b. Bonzi 7-6(5), 3-6, 6-4. 2020, Roland Garros, 64esimi, Sinner b. Bonzi 6-2, 6-4, 6-4.

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