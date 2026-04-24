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Musetti parte forte a Madrid: battuto Hurkacz in due set, al 3° turno c'è Griekspoor

Il tennista toscano si è imposto contro il polacco con il punteggio di 6-4, 7-6(4)
1 min
musettiHurkaczGriekspoor

MADRID (Spagna) - Debutto vincente per Lorenzo Musetti al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, dopo aver usufruito di un 'bye', si è imposto al secondo turno contro il polacco Hubert Hurkacz.

Il match

Lorenzo Musetti, che ha sconfitto l'ex numero 6 del mondo (ma oggi sceso alla posizione numero 63) con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) al secondo match point, nel prossimo turno - il terzo - affronterà l'olandese Tallon Griekspoor (29° nel ranking Atp), che ha invece battuto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4.

 

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