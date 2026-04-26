Musetti batte Griekspoor e vola agli ottavi di Madrid: chi affronterà. Errani-Paolini eliminate nel doppio

MADRID (Spagna) - Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro batte l'olandese Tallon Griekspoor (numero 33 al mondo) con il punteggio di 6-4 , 7-5 in un'ora e 40 minuti regalandosi gli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka . Ottimo avvio di Lorenzo che strappa subito il servizio all'olandese e scappa sul 2-0. All'8° gioco si scalda la partita: contro-break (a 15) di Griekspoor con Musetti che, subito, lo riconquista (game durato 15 minuti) per andare a servire sul 5-4. Musetti non sbaglia ed è 6-4 in 42'. Anche la seconda frazione segue la falsa riga della prima: break di Musetti (3-1) con Griekspoor che rientra (3-3). Dopo 4 rapidi game ecco il momento chiave: l'olandese serve sul 5-5 ma sotto 15-40, salva la prima (servizio e volée) ma non la seconda con Musetti che trova la risposta vincente per poi chiudere il match.

Doppio: Errani & paolini eliminate in rimonta

Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie del tabellone del doppio, si fermano agli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. Pur essendo state avanti 6-4, 4-1 si arrendono 4-6, 6-4, 10-6 contro la tedesca Laura Siegemund (n.21 nel ranking di doppio), che Paolini ha eliminato in singolare, e la russa Vera Zvonareva (n.43),.. Le due coppie si erano già incontrate a Dubai: le azzurre si erano arrese in due set.