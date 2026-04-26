Jannik Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis, ha piegato nettamente Elmer Moller e ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del " Mutua Madrid Open ", il quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. L'azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, dopo l'esordio non brillante contro Bonzi, ha sconfitto oggi il rivale danese, 169 del ranking Atp , promosso dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 6-3. L'altoatesino negli ottavi di finale attende il vincente del match fra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Thiago Agustin Tirante . Sinner insegue un primato storico: in caso di successo a Madrid, infatti, diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi - Djokovic e Nadal si sono fermati a 4 - dopo essersi imposto a Parigi indoor lo scorso ottobre e dopo aver conquistato nel 2026 i titoli a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Le parole di Jannik

"Oggi è andata un po' meglio rispetto al primo match. Ho servito bene nei momenti importanti. Sono stato 'compatto'; vedremo ora come andrà nella prossima partita. Partita diversa rispetto alla prima, avversario differente. Sono contento di come ho giocato; più fa caldo e più diventa difficile". Così, nell'intervista in campo al termine del match odierno, Jannik Sinner.

Sinner vince anche il secondo set

Jannik chiude il secondo parziale con il risultato di 6-3 e si aggiudica il match dopo un'ora e 18 minuti di gioco.

Guizzo di Sinner e break: Jannik avanti 4-2

Jannik prima difende il servizio senza difficoltà e poi conquista il gioco sul servizio di Moller, portandosi sul 4-2.

Ancora equilibrio nel secondo parziale: 2-2

I due tennisti continua a servire bene e a tenere la battuta senza grossi problemi: 2-2.

Botta e risposta a inizio secondo set: 1-1

Prima Sinner e poi Moller difendono la battuta senza concedere punti: 1-1 nel secondo set.

Sinner, altro break: Jannik vince il primo set

Al terzo set point, l'altoatesino trova il terzo break di fila e chiude il primo parziale con il punteggio di 6-2 dopo 40 minuti di gioco.

Moller, contro break e problema muscolare

Passaggio a vuoto di Sinner che, dopo quattro game di fila, perde la battuta (determinante anche un doppio fallo): ora è avanti 5-2. Il danese, però, al cambio campo, ha bisogno di assistenza da parte dello staff medico per un problema muscolare.

Altro break di Jannik, che serve per il set

Sale in cattedra l'azzurro. Secondo break e vantaggio di 5-1: ora serve per chiudere il primo set.

Break di Sinner, che poi tiene il servizio: 4-1

Jannik va avanti 40-15 e conquista il game alla seconda palla break, portandosi sul 3-1. Alla battuta, poi, rimonta da 15-30 e consolida il break, allungando sul 4-1.

Partita equilibrata e senza break: 2-1 per Sinner

Prima Moller e poi l'italiano difendono il turno di servizio. Cambio campo con l'azzurro avanti 2-1 nel primo set.

A Jannik il primo game

Sinner tiene la battuta, grazie anche a due ace, e conquista il primo gioco della partita: 1-0.

Giocatori in campo. A breve l'inizio

I due tennisti si riscaldano, manca pochissimo all'inizio della partita. Inizierà Sinner alla battuta.

Sinner-Moller: i precedenti

Nessun precedente fra Sinner e Moller, che sul rosso del Santana si affrontano per la prima volta in carriera. Il danese è reduce dal ko al primo turno del Challenger Oeiras, Portogallo, dove si è arreso al terzo set a Nicolas Jarry. Il campione azzurro torna invece in campo dopo il trionfo di Monte Carlo, preceduto a sua volta dal Sunshine Double che ha aperto la strada verso il primato dei 5 Masters consecutivi.

Sinner-Moller: diretta e dove vederla

Il match fra Sinner e Moller è in programma sul campo centrale Manolo Santana subito dopo l'incontro fra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor, dunque non prima delle ore 16. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

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