"Hai capito male!": Sinner, lo spagnolo e l'app di incontri. Il siparietto imbarazzante a Madrid

"Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro il danese Moller e la qualificazione per gli ottavi di finale del Torneo Masters 1000 di Madrid. "Sono contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima", ha ribadito. Poi alla domanda se sta imparando lo spagnolo, Sinner ha detto: "Non ancora, l'obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta".
Il siparietto con l'intervistatore
Poi simpatico siparietto quando l'intervistatore gli chiede se usa delle app per imparare le linque e scatta l'equivoco con il nome di una di queste applicazioni con una di dating. "Uso applicazioni per aiutarmi ad imparare lo spagnolo? No, devo ancora scoprirle... Duolingo. Babble..." ha detto Jannik, interrotto dall'intervistatore spagnolo che afferma: “No, Bumble è un'app di incontri”. Immediata la replica, con il sorriso, dell'azzurro: "No. Babble. Babble! Non ho bisogno di un'app di incontri”.