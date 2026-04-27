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Cobolli vola per la prima volta agli ottavi di Madrid: Vallejo schiantato in 2 set. Darderi ko

Il numero 3 d’Italia supera il terzo turno del 1000 madrileno grazie al successo sul paraguaiano. Esce invece di scena l’azzurro numero 19 Atp
2 min
DarderiCobollimadrid masters 1000

Non si arresta la marcia di Flavio Cobolli, che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi del 1000 di Madrid. Sul rosso della Casa Magica, il numero 3 d’Italia, già reduce dalla rimonta su Camilo Ugo Carabelli, supera per 6-3, 6-2 la rivelazione Adolfo Vallejo, numero 83 Atp che una volta centrato il main draw aveva ribaltato i pronostici facendosi strada superando tra gli altri Grigor Dimitrov e Learner Tien. L’azzurro raggiunge dunque Daniil Medvedev, uscito vincitore dal match contro Nicolai Kjaer per 6-3, 6-2. I due si ritrovano per la terza volta dopo le vittorie dell’ex n.1 al mondo al terzo turno dello Us Open 2024 (6-3, 6-4, 6-3) e ai quarti di Pechino dello stesso anno (6-2, 6-4). Esce invece di scena Luciano Darderi. Il numero 19 al mondo si arrende in 2 set a Francisco Cerundolo nel match valido per l'accesso agli ottavi del quarto Masters stagionale: 2-6, 3-6 lo score che segue il successo sul fratello Juan al secondo turno. L'argentino affronterà Alexander Blockx.

Attesa per Sinner e Musetti

Attesi sul rosso della Caja Magica anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che agli ottavi affronteranno rispettivamente Cameron Norrie e Jiri Lehecka. Il numero 1 al mondo incontra il britannico per la prima volta in carriera, mentre l'altro top ten azzurro ritrova il ceco per la quarta volta, con un bilancio dei precedenti che riporta un solo successo rimediato al secondo turno di Monte Carlo 2025.

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