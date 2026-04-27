Non si arresta la marcia di Flavio Cobolli, che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi del 1000 di Madrid. Sul rosso della Casa Magica, il numero 3 d’Italia, già reduce dalla rimonta su Camilo Ugo Carabelli, supera per 6-3, 6-2 la rivelazione Adolfo Vallejo, numero 83 Atp che una volta centrato il main draw aveva ribaltato i pronostici facendosi strada superando tra gli altri Grigor Dimitrov e Learner Tien. L’azzurro raggiunge dunque Daniil Medvedev, uscito vincitore dal match contro Nicolai Kjaer per 6-3, 6-2. I due si ritrovano per la terza volta dopo le vittorie dell’ex n.1 al mondo al terzo turno dello Us Open 2024 (6-3, 6-4, 6-3) e ai quarti di Pechino dello stesso anno (6-2, 6-4). Esce invece di scena Luciano Darderi. Il numero 19 al mondo si arrende in 2 set a Francisco Cerundolo nel match valido per l'accesso agli ottavi del quarto Masters stagionale: 2-6, 3-6 lo score che segue il successo sul fratello Juan al secondo turno. L'argentino affronterà Alexander Blockx.