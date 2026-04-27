Darderi, niente bis contro i Cerundolo: Francisco si impone in 2 set e addio ottavi di Madrid

Luciano Darderi esce di scena a Madrid. Il numero 19 al mondo si arrende in 2 set a Francisco Cerundolo nel match valido per l'accesso agli ottavi del quarto 1000 stagionale: 2-6, 3-6 lo score che segue il successo sul fratello Juan al secondo turno. L'argentino affronterà il vincitore del match fra Alexander Blockx e Felix Auger-Aliassime attesi nel pomeriggio sul campo 4, dove a seguire toccherà all'altro azzurro in gara, il numero 3 d'Italia Flavio Cobolli, che reduce dalla rimonta su Camilo Ugo Carabelli sfiderà il paraguaiano Adolfo Vallejo, numero 83 Atp che una volta centrato il main draw ha ribaltato in pronostici facendosi strada superando tra gli altri Grigor Dimitrov e Learner Tien.