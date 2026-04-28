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Sinner-Norrie: orario, diretta e dove in tv e streaming gli ottavi di Madrid in tempo reale  

L'azzurro sfida il britannico (primo scontro in carriera) per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 iberico
2 min
sinnerNorrieMadrid

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner in campo contro il britannico Cameron Norris (numero 19 al mondo) per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, escluso il debutto in salita, ha archiviato i suoi avversari senza problemi salendo a 24 vittorie consecutive nel circuito 1000, ma quest'oggi dovrà stare attento. Jannik e Norrie non si sono mai affrontati in carriera ma il britannico è uno degli storici compagni di allenamento dell'azzurro ammettendo la superiorità del numero 1 al mondo: "Non l’ho mai affrontato in una partita ufficiale, il che è già una cosa pazzesca. Ma ci siamo allenati insieme diverse volte e ogni volta che lo facciamo mi fa a pezzi. E’ un giocatore in fiducia totale, forse il più solido in questo momento. Io proverò a tenergli testa, io cercherò semplicemente di pensare al mio gioco e giocare ogni pallina che ho di fronte". Il vincitore di questa sfida accederà ai quarti di finale dove affronterà chi uscirà dal match tra il ceco Vit Korpiva ed il giovane beniamino di casa Rafael Jodar. Non solo Sinner, in campo anche Lorenzo Musetti contro Jiri Lehecka, i due azzurri potrebbero collidere in semifinale.

Sinner-Norrie: diretta tv e streaming 

La sfida tra Sinner e Norrie, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, è in programma oggi alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana della Caja Magica di Madrid. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

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