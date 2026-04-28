MADRID (Spagna) - Jannik Sinner non sbaglia il suo match di ottavi di finale, batte Cameron Norrie (numero 19 al mondo) e raggiunge per la seconda volta i quarti al Masters 1000 di Madrid (che questa volta giocherà a differenza del 2024, quando fu costretto al ritiro). Sul campo Manolo Santana il numero 1 al mondo vince per 6-2 , 7-5 dopo un'ora e 30 minuti adesso attende il vincente tra il ceco Vit Kopriva e il giovane beniamino di casa Rafael Jodar . Dopo un primo set da accademia, Sinner concede qualcosa nel 2° facendosi recuperare (a 0!) il break di vantaggio ma - dopo il passaggio a vuoto - Jannik torna sui suoi binari strappando la battuta all'11° gioco per poi mandare i titoli di coda per quella che è la 25ª vittoria consecutiva nel circuito 1000 salendo a 50 set vinti e solo 2 persi . Inoltre sarà il 22° quarto di finale in carriera dell'azzurro sempre nel circuito 1000.

Sinner polemico: "Sistemare la sessione serale"

Le parole del numero 1 al mondo nel post-partita con qualche polemica sugli orari del torneo: "Io e Cameron ci conosciamo, ci siamo allenati molto insieme e sapevamo cosa aspettarci. Penso di aver servito bene nei momenti importanti oggi. Questa superficie è diversa dalle altre ed è difficile avere i giusti feedback. Inusuale per me giocare alle 11, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo. Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale, è troppo tardi iniziare alle 20... "

Game Set & Match Sinner

Sinner non trema al momento di chiudere, vola 30-10, tira larga una palla corta, ma poi chiude i giochi.

Secondo set: Sinner 5-4 con break!

Per la seconda volta consecutiva Sinner non concede neanche le briciole all'avversario per pareggiare i conti. Norrie questa volta fatica nel suo turno e Jannik, con qualche regalo, ne approfitta. Sul 15-40 due errori dell'azzurro, prima di rovescio (lungo) e poi un dritto risolutivo in rete dopo uno scambio a favore. Sinner però non si scoraggia, si procura una terza palla break e con una grande risposta si prende il break per andare a servire per il match

Secondo set: Norrie 5-4

DOpo il turno di blackout Jannik torna a martellare e a 0 tiene il servizio (4-4) ma anche Norrie risponde con la stessa moneta ed è 5-4

Secondo set: contro-break Norrie che conduce 4-3

Per la prima volta nel match Sinner si trova spalle a muro nel suo turno di servizio sullo 0-40 con un doppio fallo e due errori gratuiti compresa la palla corta dopo aver dominato (ma non chiuso) lo scambio. Sinner completa un game da dimenticare con il dritto fuori e Norrie rientra (3-3)!

Galvanizzato dal break il britannico tiene a 30 il servizio (dopo esser stato 40-0) per riprendersi la leadership del set (4-3)

Secondo set: Sinner 3-2 con break!

Sinner conferma la solidità al servizio con il secondo turno immacolato (2-2) e questa volta fa breccia nel servizio dell'avversario: Norrie salva la palla break sul 30-40 e riesce anche a portarsi in vantaggio, ma poi non finalizza e Jannik non perdona in un game durato 5 minuti.

Secondo set: Norrie 2-1

Come nel 1° set è Norrie che apre il set tenendo ancora a 0 il servizio (1-0), gli replica Jannik (1-1) ma il britannico questa volta non cede la battuta malgrado il rischio frittata: dal 40-0 si va ai vantaggi ma due errori di Sinner regalano il 2-1 a Cameron.

Game 1st set Sinner: 6-2 (35')

Jannik tiene il servizio (a 30) per il 5-1, Norrie non si arrende e torna a tenere la battuta (5-2) ma poi l'italiano archivia la frazione con il primo solido turno di battuta (tenuto a 15) del suo match

Primo set: Sinner conferma e raddoppia il break, è 4-1

L'azzurro non si fa pregare e tiene il servizio ai vantaggi per confermare il break che vale il 3-1. Anche nel turno di Norrie si va ai vantaggi con il britannico che salva la palla break sul 30-40: il doppio fallo regala a Jannik una seconda palla break, si scambia e Sinner si prende il 2° break per il 4-1

Primo set: Sinner 2-1 con break!

Norrie comincia al servizio tenedolo a 0 (con 4 prime vincenti), un po' complicato il primo turno di battuta di Sinner che rimonta dal 15-30 per poi piazzare tre punti filati (1-1). Norrie torna a servire e questa volta concede: 3 errori gratuiti per il 15-40, il britannico annulla la prima ma nulla può sulla seconda con Jannik che arriva sulla palla corta e chiude con il rovescio incrociato

Sinner-Norrie: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Norrie, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, è in programma oggi alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana della Caja Magica di Madrid. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.