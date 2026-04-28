"È troppo tardi, questa cosa va sistemata": Sinner, vittoria e polemica a Madrid. Chi sfida ai quarti

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner non sbaglia il suo match di ottavi di finale, batte Cameron Norrie (numero 19 al mondo) e raggiunge per la seconda volta i quarti al Masters 1000 di Madrid (che questa volta giocherà a differenza del 2024, quando fu costretto al ritiro). Sul campo Manolo Santana il numero 1 al mondo vince per 6-2 , 7-5 dopo un'ora e 30 minuti adesso attende il vincente tra il ceco Vit Kopriva e il giovane beniamino di casa Rafael Jodar . Dopo un primo set da accademia, Sinner concede qualcosa nel 2° facendosi recuperare (a 0!) il break di vantaggio ma - dopo il passaggio a vuoto - Jannik torna sui suoi binari strappando la battuta all'11° gioco per poi mandare i titoli di coda per quella che è la 25ª vittoria consecutiva nel circuito 1000 salendo a 50 set vinti e solo 2 persi . Inoltre sarà il 22° quarto di finale in carriera dell'azzurro sempre nel circuito 1000.

La frecciatina di Sinner: "Sistemare la sessione serale"

Le parole del numero uno al mondo nel post-partita con qualche polemica sugli orari del torneo: "Ho giocato bene nei momenti importanti, ho fatto una partita solida, sono riuscito ad alzare il livello quando serviva, giocando con aggressività. È difficile su questa superficie trovare i giusti feedback rispetto ai tornei precedenti e sono contento di essere nei quarti. Io e Cameron ci conosciamo, ci siamo allenati molto insieme e sapevamo cosa aspettarci. Penso di aver servito bene nei momenti importanti oggi. Questa superficie è diversa dalle altre ed è difficile avere i giusti feedback. Inusuale per me giocare alle 11, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. A me non interessa l'orario, cerco di dare sempre il massimo. Però, credo che dobbiamo sistemare la programmazione della sessione serale, è troppo tardi iniziare alle 20.