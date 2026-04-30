Un primo set disputato in totale blackout e un secondo combattuto ma non abbastanza da colmare il divario con uno Zverev ingiocabile per gran parte del match. Questa la sinossi del quarto di finale di Cobolli , che lascia la scena di Madrid - dove non aveva mai superato il terzo turno - arrendendosi per 1-6, 6-4 al numero 3 al mondo, che aveva sconfitto giusto un paio di settimane prima sul rosso di Monaco di Baviera. L’azzurro è sceso in campo con lo stesso carico di pressione che lo aveva ingabbiato in finale al 500 bavarese contro Shelton , salvo poi trovare il coraggio per provare a reindirizzare l’incontro verso il terzo set. Il tedesco ha però onorato la propria posizione in graduatoria mettendo in campo le palle più importanti nei momenti più difficili, come le 2 palle break annullate sul 5-4. In semifinale, Zverev affronterà Blockx , uscito vincitore dall’incontro con il campione uscente Ruud .

Zverev: "Nessuna rivincita, amo Flavio"

Queste le parole di Zverev al termine del match: "Nessuna rivincita su Cobolli. Amo Flavio, è uno dei miei preferiti sul circuito. Ho un grande rapporto con lui e con il suo papà. Nello sport le cose cambiano in fretta. Io ho giocato un fantastico primo set e lui invece no e sono molto contento della vittoria".

Finisce a Madrid: Zverev in semifinale

Zverev annulla due palle break di Cobolli e si aggiudica i quarti di Madrid: 6-1, 6-4 lo score che segna la fine dell'avventura dell'azzurro sul rosso di Madrid, dove dopo un primo set in completo blackout ha provato a reindirizzare le sorti del match.

Break Zverev: il n.3 Atp serve per il match

Ovazione per Cobolli che difende a 30 il servizio con un lob a risolvere un altro combattuto game. L'azzurro dimostra di non avere alcuna intenzione di mollare e fa sudare a Zverev il primo 15 del gioco successivo, ottenuto solamente al quarto smash. Il tedesco finalizza allora un 1-2 per il 30-15 e tiene poi la battuta con una seconda vincente messa dentro con l'undicesimo ace. Cobolli perde il primo scambio dell'ottavo gioco ma si aggiudica il secondo intensissimo scambio che vale un'altra ovazione del centrale. Segue un momento insolito con uno starnuto dagli spalti che interrompe il servizio dell'azzurro, a cui scappa un sorriso che provoca la risata del pubblico. Il n. 3 d'Italia concede una palla break a Zverev che riesce a strappare il servizio con un dritto vincente.

Parità sul centrale: 3-3

Zverev escordisce fallendo un comodo dritto a rete che si spegne sul nastro. Sul 30-30, Cobolli passa al comando a dirige uno scambio che viene però chiuso dal tedesco con uno smash centrale che risolve un game complicato. Nel gioco successivo, l'azzurro annulla ancora una volta 3 palle break e torna avanti con ritrovato coraggio. Poi, il numero 3 d'Italia prova ad aumentare la pressione con una diagonale che vale il 30-15, il tedesco pareggia i conti con una prima inarrivabile, ma Cobolli trascina per la prima volta in risposta il game in vantaggi, dove il numero 3 al mondo risolve il turno di battuta.

Ruggito Cobolli: 2-1

Eccolo il ruggito di Cobolli, che nonostante si stai confrontando con uno Zverev al top della condizione, riesce a difendere il servizio annullando 3 palle break. Poi, il decimo ace su 24 battute del tedesco che nel game successivo sale sul 40-15 e rimedia all'errore sul rovescio tenendo la battuta a 15. Nel game successivo, il n.3 Atp contesta un net al servizio e provoca i fischi del centrale: l'azzurro approfitta del momento di tensione dell'avversario per portare a casa un gioco vitale per il match.

Al via il secondo set

Riprende il match: Cobolli è chiamato ad accendersi dopo un primo parziale giocato in totale blackout.

A Zverev il primo set: 6-1

"Ogni punto che fai caricati, ascoltami". Così papà Cobolli prova a caricare dall'angolo il n.3 d'Italia che riesce finalmente a salire sul 40-30, salvo poi subire la risposta di Zverev che rimanda il game ai vantaggi, dove a spuntarla è l'azzurro. Il n.3 al mondo archivia poi il primo set tenendo a zero la battuta trascinato dall'ottavo ace.

Zverev ingiocabile: 5-0

Arriva con una palla break contro il primo servizio vincente di Cobolli, che cede però ancora una volta il servizio a Zverev che sale sul 4-0. L'azzurro non trova le distanze e sembra non essere ancora entrato in campo, mentre il tedesco vola sul 5-0 difendendo a 15 la battuta. Il n.3 d'Italia serve ora per restare aggrappato al match (e scrollarsi un po' di tensione dalle spalle).

Break Zverev: Cobolli sotto 3-0

Dice subito la sua Cobolli, che sotto 40-0 indovina due risposte vincenti tra cui un bel rovescio lungolinea. Poi, Zverev tiene il turno di battuta con una prima vincente. Nel game successivo, l'azzurro guadagna il primo 15, salvo subire la rimonta del tedesco che si aggiudica uno scambio estenuante. Il n.3 d'Italia cede poi il servizio con due doppi falli consecutivi e nel terzo gioco il n.3 Atp mostra i muscoli e difende a 15 il servizio tracinato da due ace consecutivi e da un ritrovato drop shot.

Inizia il match!

Si parte alla Caja Magica, in palio la semifinale: Zverev al servizio (Cobolli ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere).

Giocatori in campo!

Cobolli e Zverev fanno il loro ingresso sul centrale: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all'inizio del match!

Cobolli-Zverev: i precedenti

2026, Monaco di Baviera, semifinale: Cobolli b. Zverev 6-3, 6-3

b. Zverev 6-3, 6-3 2025, Halle, quarti di finale: Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6

b. Cobolli 6-4, 7-6 2025, Roland Garros, terzo turno: Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1

Cobolli-Zverev: dove vederla in tv e streaming

L'incontro fra Cobolli e Zverev è in programma alle ore 20 di giovedì 30 aprile sul Manolo Santana. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sul canale Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

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