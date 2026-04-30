Cobolli-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid

Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il tennista romano, numero 13 del ranking Atp e decima testa di serie, si è imposto sul russo Daniil Medvedev, settima forza del torneo, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 e ha raggiunto per la prima volta i quarti di un 1000. Ora vuole continuare a sognare e, per un posto in semifinale, giocherà contro il tedesco (testa di serie numero due), battuto un paio di settimane fa a Monaco. "Sono molto felice per il mio primo quarto di finale a Madrid. Sono ancora giovane, posso migliorare ancora molto. Sono orgoglioso di me stesso, non era una partita facile, ci sono stati punti lunghissimi, game interminabili. In alcuni frangenti mi sono sentito molto stanco, ma alla fine ho vinto. Quello che ho fatto non era per niente semplice" ha detto Cobolli dopo la vittoria contro Medvedev.