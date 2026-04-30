MADRID (Spagna) - Prosegue spedita la marcia di Alexander Blockx al Masters 1000 di Madrid.Il belga, numero 69 del mondo, dopo aver eliminato tra gli altri Auger-Aliassime e Francisco Cerundolo, ha battuto anche il norvegese Casper Ruud, nonché campione della passata edizione, con un duplice 6-4 in 96 minuti e adesso attende il vincente della sfida tra Flavio Cobolli (numero 13 al mondo) e il tedesco Alexander Zverev (numero 3 al mondo).

Il numero 69 del mondo, che non aveva mai vinto una partita dell'ATP Tour sulla terra battuta prima del suo percorso fino al 3° turno di Monte-Carlo Masters, ha offerto una prestazione di classe a tutto tondo: preciso al servizio e ha sfoderato il suo caratteristico dritto potente per tutta la partita, inserendo anche un paio di splendide palle corte tra cui una con un effetto micidiale da una posizione insospettabile, che gli ha permesso di aggiudicarsi il primo break dell'incontro nel terzo game.

Con la sua vittoria in 96 minuti, Blockx è diventato il quarto giocatore con il ranking più basso a raggiungere le semifinali nella storia del torneo di Madrid ed ora è 4-2 contro avversari della Top 20, con tutte e quattro le sue vittorie ottenute questo mese (battendo Cobolli a Monte-Carlo, Auger-Aliassime, Cerundolo e Ruud a Madrid).

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