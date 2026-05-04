Arnaldi rinasce a Cagliari grazie alla cura Colangelo

Matteo Arnaldi è tornato a sorridere al Sardegna Open, Challenger di categoria 175 splendidamente organizzato e seguito da un folto pubblico al Tc Cagliari. Il 25enne sanremese ha centrato il titolo, quinto di carriera in questo tipo di circuito, che mancava nella sua bacheca dal 2023. In precedenza il ligure, uscito dai top 100 (103) dopo essere salito sulla piazza numero 30, si era imposto a Francavilla al Mare nel 2022, Tenerife 2, Murcia e Heilbronn nel 2023.