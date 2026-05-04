ROMA - A Roma i campioni del tennis danno il via alla grande estate nella Casa dello Sport. Partono domani gli Internazionali BNL d’Italia, prima tappa di 5 mesi di sport senza pause su Sky e in streaming su NOW. Oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore in diretta che accompagneranno il viaggio sportivo di tifosi e appassionati. Protagonista assoluto il tennis , che inaugura l’estate di Sky Sport con l’evento più atteso sui campi del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8 . E dopo Roma, oltre 40 tornei dell’ATP e del WTA Tour saranno di scena tra maggio e settembre, con l’esclusiva di Wimbledon a giugno e gli US Open ad agosto. Tutto questo nel momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner che a Madrid è diventato il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, in un match che ha raccolto 1 milione 244 mila spettatori e il 12,7% di share1. Da un record a un altro, con Kimi Antonelli che a Miami, ieri, ha conquistato il suo terzo GP di fila, un trionfo a cui hanno assistito 1 milione 460 mila spettatori con il 9,1% di share.

È solo l’inizio di una straordinaria stagione estiva, con ben 4 Europei e un Mondiale: ad aprire il programma i Campionati Europei di Nuoto, a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto, in un’edizione che celebra il centenario della manifestazione. Dal 10 al 16 agosto, riflettori puntati sui Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito: oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni daranno vita a una settimana di altissimo livello. Cresce l’attesa anche per il volley continentale: i Campionati Europei femminili, dal 21 agosto al 6

settembre attraverseranno Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti da quelli maschili, dal 10

al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia, e Romania.

Spazio anche al basket: con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile ai Mondiali, dal 4 al 13 settembre in Germania, dopo 32 anni di assenza. In estate tornerà in campo anche la Nazionale maschile per due partite di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli Azzurri saranno impegnati il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio in casa con la Lituania, negli ultimi match della prima fase.

In primo piano anche il calcio, con il rush finale della stagione. Da domani si torna in campo per le semifinali delle Coppe Europee che definiranno le squadre protagoniste delle tre finali di UEFA Champions League (30 maggio, Budapest), UEFA Europa League (20 maggio, Istanbul) e UEFA Conference League (27 maggio, Lipsia). Da finale a finale, con la UEFA Super Cup del 12 agosto a Salisburgo, in Austria, esclusiva firmata Sky. In parallelo, le ultime giornate dei campionati nazionali e

internazionali: il 16 maggio in Bundesliga e Ligue 1, mentre il 24 maggio l’ultimo turno della Serie A e il gran finale della Premier League, senza dimenticare a giugno le sfide decisive in Serie C Sky Wifi, con i playoff e i playout, e in Serie BKT, di cui Sky trasmetterà le finali dei playoff il 24 e il 29 maggio, anche in chiaro su TV8.

A completare un’offerta già ricchissima sarà il volley europeo, protagonista di una lunga sequenza di appuntamenti imperdibili, con una copertura straordinaria al seguito delle due squadre azzurre. A maggio in programma le Final Four di CEV Champions League maschile, il 16 e 17 a Torino, che anticipano i test match e tornei internazionali che, tra maggio e agosto, impegneranno le Nazionali femminili e maschili. Da non perdere anche lo spettacolo del Beach Volley, con tutte le finali del Campionato Italiano Gold. A giugno, sarà anche il momento di scendere in vasca con le Final 4 di Champions League di pallanuoto, in programma dall’11 al 13 a Malta, con in campo la Pro Recco. A luglio, dal 4 al 18, protagonista la Nazionale Italiana di rugby, impegnata nel nuovissimo Rugby Nations Championship con le sfide contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Grandi emozioni anche con i motori, tra i protagonisti dell’estate: un calendario ad altissima intensità con ben 21 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e tutti i Round di World Superbike, comprese le tappe italiane di Mugello, Monza e Misano.

Nel basket non solo nazionali sul parquet, ma anche i momenti decisivi della stagione in corso: dalla Final Four di Eurolega alle Finals della Serie A – LBA, fino allo spettacolo dei Playoff NBA. Non mancheranno poi i meeting internazionali di atletica leggera, fino all’appuntamento con le finali di Diamond League a Bruxelles, a settembre. In primo piano anche i principali eventi del golf mondiale, dal PGA Championship al prestigioso The Open Championship.

A completare l’offerta, il ritorno di Calciomercato – L’Originale nella sua versione estiva, insieme alle nuove Produzioni Originali Sky Sport, tra le quali la docu-serie sul cinquantenario dello Scudetto del Torino nel 1976.



IL TENNIS DI SKY: UN CALENDARIO STRAORDINARIO DI EVENTI NON STOP

Una copertura senza precedenti. Il grande tennis torna protagonista a Roma dal 5 al 17 maggio con lo spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia, su Sky e in streaming su NOW. Al via l’83esima edizione, con oltre 500 ore di programmazione live, tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Per l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata per il torneo romano. Il Foro Italico sarà protagonista di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a 6 canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis, in grado di seguire ogni campo e ogni momento chiave. Una visione totale e immersiva che consentirà agli appassionati di vivere il torneo nella sua completezza, valorizzando non solo i grandi match del Centrale, ma anche le sfide più significative sui campi secondari. Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis , tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti. A rendere l’esperienza di visione ancora più completa e personalizzabile sarà, come sempre, Sky Sport Plus, l’opzione interattiva che consentirà agli spettatori di spostarsi in completa autonomia da un campo all’altro, scegliendo in tempo reale quale match seguire. Un impegno editoriale e produttivo che si inserisce in un contesto di forte crescita dell’interesse del pubblico: questi primi mesi della stagione di tennis dei tornei ATP hanno fatto segnare un aumento di oltre il 25% anno su anno. I volti e le voci del tennis su Sky. A fare da cornice, guida e chiave di lettura dell’intero evento sarà Sky Tennis Show , lo studio di riferimento che accompagnerà ogni giornata di gara raccontando e commentando tutto ciò che accade a Roma. Il programma sarà condotto da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con la presenza fissa in studio di Ivan Ljubicic e la partecipazione di Flavia Pennetta, Renzo Furlan e degli altri talent di Sky Sport. Un racconto reso possibile anche grazie al contributo della squadra di inviati al Foro Italico, composta da Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Giorgia Mecca e Michela Curcio e dal grande team di giornalisti e filmakers sul campo e in redazione. Il programma offrirà analisi puntuali, approfondimenti tecnici, interviste esclusive e uno sguardo privilegiato su ciò che succede dentro e fuori dal campo, restituendo al pubblico l’atmosfera unica degli Internazionali BNL d’Italia.

Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo : il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme. In campo una squadra di commentatori e talent di altissimo livello: al microfono e in studio si alterneranno grandi ex campioni e voci autorevoli del tennis italiano einternazionale tra i quali Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Fabio Colangelo, Nicolò Cotto e Marco Crugnola. Il team delle telecronache degli Internazionali BNL d’Italia, che si allarga anche per raccontare la “Diretta Tennis”, sarà composto da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Riccardo Bisti, Lorenzo Cazzaniga, Nicolò Ramella, Gaia Brunelli, Peppe Di Giovanni, Elia Faggion, Calogero Destro, Matteo Sfolcini e Filippo Salmini. Il coordinamento editoriale sarà affidato al responsabile del gruppo tennis Marco Caineri e Giampaolo Iurilli, con Matteo Renzoni; in redazione Barbara Grassi, Michela Curcio ed Ettore Mazzara.



Accanto alla copertura live, spazio anche ai contenuti editoriali che celebrano la storia e i del tennis. Da non perdere Tennis Heroes – Panatta , disponibile on demand, il nuovo episodio della dedicata al 1976, l’anno magico, a cinquant’anni dalla vittoria agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e in Coppa Davis. Con lui Paolo Bertolucci, compagno di un’epoca irripetibile, per un racconto che unisce passato e presente nella storia di uno dei tornei più iconici del tennis mondiale e che si inserisce idealmente nel clima unico del Foro Italico.

Oltre gli Internazionali. Il grande tennis su Sky Sport gioca tutto l’anno: dopo gli Internazionali d’Italia, più di 40 tornei, tra maschili e femminili, per oltre 4 mila ore di tennis in diretta. L’ATP Tour con tutti i tornei ATP 250, l’ATP 500 di Amburgo (17-23 maggio), gli ATP 500 del Queen’s e di Halle (15-21 giugno), il torneo maschile di Wimbledon (29 giugno-12 luglio), l’ATP 500 di Washington (27 luglio-2 agosto), i Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) e Cincinnati (13-23 agosto) fino all’appuntamento con gli US Open maschili (31 agosto-13 settembre). Nel WTA Tour sarà possibile assistere, oltre ai tornei WTA 250, al WTA 500 di Strasburgo (17-23 maggio), il WTA 500 del Queen’s (8-14 giugno), il WTA 500 di Berlino (15-21 giugno), il WTA 500 di Bad Homburg (21-27 giugno), il torneo femminile di Wimbledon (29 giugno-12 luglio), il WTA 500 di Washington (27 luglio-2 agosto), il WTA 1000 di Toronto (2-13 agosto), il WTA 1000 di Cincinnati (13-23 agosto), il WTA 500 di Monterrey (23-29 agosto), per chiudere con gli US Open femminili (30 agosto-13 settembre) e il WTA 500 di Guadalajara (14-20 settembre). Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata,

grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.

LA GRANDE ESTATE ITALIANA NELLA CASA DELLO SPORT

Sarà un’estate tricolore per la Casa dello Sport di Sky con tanti appuntamenti internazionali ricchi di atleti italiani chiamati ad essere protagonisti nelle rispettive discipline. 4 Europei e un Mondiale. Tra i protagonisti dell’estate di Sky Sport ci saranno i Campionati Europei di Nuoto a Parigi. L’evento prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Sky Sport accompagnerà ogni fase della manifestazione con una copertura editoriale completa. Il racconto delle competizioni sarà affidato a Riccardo Re e Cristina Chiuso, sul posto per il nuoto in vasca; Luigi Vaccariello e Arianna Bridi per il nuoto in acque libere; Francesca Zambon e Costanza Fiorentini per il nuoto artistico; Niccolò Omini e Francesca Dallapè al commento dei tuffi; Andrea Voria e Tommaso Rinaldi per le gare di tuffi dalle grandialtezze. Riflettori puntati su tutte le stelle della Nazionale italiana: da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo, passando per Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Sara Curtis. In studio Luca Dotto per analisi, approfondimenti e letture tecniche delle gare.

Subito dopo sarà il turno dei Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto. La 27ª edizione si svolgerà per la prima volta nel Regno Unito, a Birmingham. Le competizioni si terranno all’Alexander Stadium, cuore dell’evento, che ospiterà oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 Paesi per una settimana di sfide di altissimo profilo. Il calendario, distribuito su sette giorni, includerà tutte le principali discipline olimpiche. Alcune prove su strada, come la maratona e le gare di marcia sulle distanze della mezza maratona e della maratona, si svolgeranno invece nel centro cittadino. L’Italia si presenta con una squadra altamente competitiva. Tra i protagonisti più attesi: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Antonella Palmisano, Filippo Tortu, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso ed Emmanuel Doualla. Per l’occasione, Sky Sport schiererà una vera super squadra mai vista prima al commento, con le voci di Nicola Roggero e Stefano Baldini, alle quali si aggiunge un altro fuoriclasse, Franco Bragagna. Dunque, dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, raccontati nello studio di Sky Sport 24, uno dei giornalisti più amati e apprezzati dagli appassionati italiani entra nella Casa dello Sport di Sky in modo continuativo e non solo per un evento. Federica Frola sarà l’inviata a Birmingham e condurrà gli studi dal posto. Vista la contemporaneità dei due Europei di nuoto e atletica, Sara Benci condurrà un super studio che a fine giornata unirà i due grandi eventi tra Birmingham e Parigi, per un unico grande racconto.

Successivamente sarà il momento dei Campionati Europei femminili di volley, in programma dal 21 agosto al 6 settembre. La Nazionale guidata dal CT Julio Velasco debutterà a Göteborg, in Svezia, dove affronterà la Croazia. La formazione azzurra, capitanata da Anna Danesi, è inserita nella Pool D e disputerà le altre sfide della prima fase contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta prenderà il via con gli ottavi di finale, fissati dal 30 al 31 agosto in Cechia

e dal 31 agosto al 1° settembre in Turchia. I quarti si terranno il 2 settembre in Cechia e il 3 settembre in Turchia, che ospiterà anche semifinali e finali, in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul. A seguire, gli Europei maschili di volley: per la Nazionale di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, l’esordio è fissato per il 10 settembre contro la Svezia a Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri proseguiranno poi il torneo a Modena, dove affronteranno le altre quattro partite della Pool A contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia. La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale seguiranno il 22 settembre in Bulgaria e il 23 settembre a Torino. Il percorso verso il titolo si concluderà nella nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia, sede di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre. Per entrambi gli eventi, Sky Sport garantirà una copertura editoriale costante, grazie alla presenza degli inviati che seguiranno da vicino il percorso delle Nazionali, con aggiornamenti continui su risultati, approfondimenti, interviste esclusive e tanto altro. Schierata anche tutta la squadra editoriale Sky composta da Federica Lodi, Roberto Prini, Stefano Locatelli, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano, Rachele Sangiuliano, Francesca Piccinini e Andrea Zorzi.

A completare l’estate di appuntamenti internazionali anche il basket con i Mondiali femminili, dal 4 al 13 settembre a Berlino, tra la Berlin Arena e la Max-Schmeling-Halle. Un appuntamento storico per l’Italia, che torna ai Mondiali dopo 32 anni. Le Azzurre, bronzo agli ultimi Europei, hanno conquistato il pass nel torneo di qualificazione di Porto Rico e saranno guidate dal talento di Cecilia Zandalasini. Sempre in estate tornerà in campo anche la Nazionale maschile di basket per due match decisivi delle qualificazioni ai Mondiali 2027: 2 luglio in Islanda e 5 luglio in Italia contro la Lituania. Queste due gare saranno le ultime della prima fase di qualificazione.

Sky Sport Casa del volley azzurro

La pallavolo godrà di una copertura editoriale straordinaria nella Casa del volley azzurro di Sky: si entrerà nel vivo proprio nel mese di maggio con la Final Four di CEV Champions League maschile, in programma il 16 e 17 alla Inalpi Arena di Torino. Si partirà sabato 16 con le due semifinali, mentre domenica 17 andrà in scena la finalissima che assegnerà il trofeo. Tra le protagoniste anche una squadra italiana: Perugia, campione d’Europa e del mondo in carica, che affronterà sabato i polacchi del PGE Projekt Varsavia per conquistare l’accesso all’atto conclusivo. Sempre a maggio, il 14 e 15, la Nazionale femminile sarà impegnata nei Test Match contro la Francia tra Biella e Novara, per poi trasferirsi a Genova dal 22 al 24 per la FIPAV Cup Women Elite, torneo internazionale che vedrà la partecipazione di Polonia, Serbia e Turchia. A chiudere il mese la

Nazionale maschile, che inaugurerà il proprio percorso estivo con le amichevoli internazionali contro Belgio e Turchia, in programma a Verona e Bergamo, rispettivamente il 30 e 31 maggio. Il cammino degli Azzurri proseguirà poi sabato 5 luglio a Trento con la sfida all’Argentina e si concluderà con il Test Match contro Cuba a Reggio Calabria il 26 agosto. Sarà poi la volta della FIPAV Cup Men Elite a Messina, con le prestigiose sfide contro Cuba e Brasile il 28 e 30 agosto. Grande

attenzione anche al futuro della pallavolo italiana, con la Nazionale Under 18 maschile in scena ai Campionati Europei di luglio a Porto San Giorgio. Su Sky Sport verranno trasmesse la semifinale del 17 e la finale del 18 luglio. A completare l’offerta del volley estivo anche il Beach Volley con il Campionato Italiano Gold: Sky Sport seguirà tutte le finali femminili e maschili, dalle tappe di Termoli (21 giugno), Marina di Modica (12 luglio), Montesilvano (2 agosto) e Caorle (6 settembre). Per tutta l’estate, fino agli Europei, le due squadre azzurre saranno seguite quotidianamente dagli inviati di Sky, con spazi speciali dedicati anche su Sky Sport 24.



Motori sempre accesi

L’estate di Sky Sport si preannuncia ancora una volta ricchissima di appuntamenti del motorsport, con ben 21 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP, e tanti altri eventi a due e quattro ruote. Il Mondiale di F1 proseguirà con un susseguirsi di tappe dal fascino intramontabile, a partire dal week end in Canada (22-24 maggio), per poi entrare nel Principato di Monaco (5-7 giugno). La stagione proseguirà con Barcellona (12-14 giugno), prima di raggiungere le curve veloci dell’Austria (26-28 giugno) e poi l’atmosfera iconica di Silverstone per il GP di Gran Bretagna (3-5 luglio). Non mancheranno appuntamenti storici come il Belgio (17-19 luglio), l’Ungheria (24-26 luglio), i Paesi Bassi (21-23 agosto), fino all’attesissimo ritorno a Monza (4-6 settembre). Il mese si chiuderà poi con la seconda tappa spagnola, la super novità della stagione: il Gran Premio di Madring, a Madrid (11-13 settembre). Telecronache affidate alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che si alterneranno tra studio e pista. Anche la MotoGP accompagnerà gli appassionati lungo una stagione intensa e ricca di adrenalina. Si partirà dalla Francia (8-10 maggio), per poi continuare con la tappa in Catalunya (15-17 maggio). Immancabile il fascino del Mugello (29-31 maggio), seguito dal Gran Premio d’Ungheria (5-7 giugno) e da quello della Repubblica Ceca (19-21 giugno). A fine giugno si correrà nei Paesi Bassi (26-28 giugno), prima di raggiungere la Germania (10-12 luglio) e il Regno Unito (7-9 agosto). Le emozioni continueranno con Aragona (28-30 agosto), poi con il tradizionale appuntamento di Misano (11-13 settembre) e infine con l’Austria (18-20 settembre). Guido Meda e Mauro Sanchini accompagneranno tutti i GP estivi, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti. Sandro

Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli insider in pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il racconto del motorsport continua anche oltre, con una Superbike pronta a regalare spettacolo attraverso cinque Round in calendario, tra cui l’attesissimo appuntamento italiano di Misano, in programma dal 25 al 27 giugno. Lo sguardo si sposterà poi oltreoceano per seguire la stagione IndyCar, con dodici gare decisive e l’evento simbolo dell’anno: la 110ª edizione della 500 Miglia diIndianapolis, in programma il 24 maggio.

Senza dimenticare il mondiale WRC, che attraverserà l’estate con tappe in Portogallo e Giappone a maggio, per poi proseguire tra Grecia, Estonia, Finlandia, Paraguay e Cile fino a settembre, e il WEC, con le appassionanti sfide che vedranno la Ferrari difendere i titoli conquistati nel 2025.



Tanto altro ancora nell’estate di Sky Sport

Dai motori al basket. Spazio a quello italiano con l’avvio della fase decisiva della Serie A LBA: i playoff scatteranno nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, con Gara 1 dei quarti di finale. Il primo turno si concluderà entro il 26 maggio, mentre le semifinali prenderanno il via tra il 29 e il 30 maggio e potranno protrarsi fino all’8 giugno. A chiudere la stagione, da giovedì 11 giugno, le LBA Finals Unipol 2026, con la serie di finale e l’eventuale Gara 5 domenica 21 giugno. A maggio entrano nel vivo anche i playoff NBA, con le stelle del basket americano in corsa verso le Finals. In Europa, invece, l’attenzione sarà tutta per le Final Four di Eurolega, in scena ad Atene dal 22 al 24 maggio, tre giorni decisivi per assegnare il titolo continentale. A giugno appuntamento con la Final Four di Champions League di pallanuoto, dall’11 al 13 giugno a Malta, nello scenario del National Pool Complex di Tal-Qroqq. Le semifinali si disputeranno l’11 giugno, mentre la finalissima è in calendario sabato 13. Tra le principali favorite spicca la Pro Recco, capace di conquistare il trofeo ben 11 volte nella sua storia, con grande attesa anche per l’altra rappresentante italiana: l’AN Brescia. Al commento tecnico ci sarà anche Sandro Campagna, CT della Nazionale italiana maschile, che offrirà analisi e chiavi di lettura tattiche.

Da non perdere, inoltre, i tornei del Premier Padel, con il Major di Roma in programma dall’1 al 7 giugno, e la copertura continuativa degli sport americani, con due partite a settimana di MLB per tutta la regular season, fino alla corsa ai playoff che porterà alle World Series di settembre. A luglio, riflettori puntati sulla novità di quest’anno: il Rugby Nations Championship. Il nuovo torneo vedrà la partecipazione delle squadre del Sei Nazioni, compresa l’Italia, le quattro del Rugby Championship, Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica, oltre a Giappone e Fiji. I primi tre round si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio. Gli Azzurri debutteranno sabato 4 a Tokyo contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium. La seconda sfida sarà contro la Nuova Zelanda, sabato 11 a Wellington, nello Sky Stadium. Il trittico estivo si chiuderà poi a Perth, sabato 18, con la trasferta contro l’Australia all’HBF Park.

Nella Casa dello Sport grande attenzione anche all’atletica leggera con il meglio dei meeting internazionali: dalle tappe della prestigiosa Wanda Diamond League fino alle finali di Bruxelles del 4-5 settembre, ma anche le tappe “gold” del World Athletics Continental Tour. E ancora il golf, con il canale dedicato Sky Sport Golf che trasmetterà i tornei del DP World Tour oltre ai Major, con il PGA Championship (14-17 maggio) e il prestigioso The Open Championship (17-20 luglio), di scena a Southport, Inghilterra.



IL FINALE DI STAGIONE DEL CALCIO DI SKY

Il finale della stagione calcistica entra nel vivo, con gli incontri decisivi delle Coppe Europee e le fasi conclusive dei campionati nazionali. Si comincia domani, 5 maggio, con la sfida tra Arsenal e Atlético Madrid, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K: in palio l’accesso alla finale di UEFA Champions League, in programma per sabato 30 maggio, per la prima volta alle 18, alla Puskás Aréna di Budapest. Sky Sport accompagnerà l’evento con una copertura editoriale completa fin dai giorni precedenti, grazie agli inviati in città e allo stadio e agli studi pre e postpartita di Sky Champions Show condotto da Federica Masolin. Giovedì 7 maggio sarà invece il turno di UEFA Europa League e UEFA Conference League, con le semifinali di ritorno in diretta alle 21 sui canali Sky Sport. Sfide decisive che porteranno alle finali di Istanbul, mercoledì 20 maggio per l’Europa League, e di Lipsia, mercoledì 27 maggio per la Conference League. Le vincitrici di Champions League e Europa League si affronteranno in UEFA Super CupLe Produzioni Originali. mercoledì 12 agosto allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria, primo atto della stagione europea 2026/2027.

È tempo di verdetti anche nei principali campionati nazionali e internazionali: il 24 maggio si chiuderà il campionato di Serie A Enilive, di cui Sky trasmette 3 partite su 10 in co-esclusiva a giornata. Nella stessa data si concluderà anche la Premier League con l’acceso scontro al vertice. Una settimana prima, il 16 maggio, termineranno invece ufficialmente Bundesliga e Ligue 1. La Serie C Sky Wifi proseguirà con la fase a eliminazione diretta, i play off e i play out, fino alle finali promozione del 2 e 7 giugno. Spazio anche alla Serie BKT di cui Sky Sport trasmetterà le finali dei playoff – anche in chiaro su TV8 – che determineranno l’ultima squadra promossa in Serie A Enilive. La finale di andata è in programma domenica 24 maggio, mentre quella di ritorno si giocherà venerdì 29. Infine, Il 24 maggio alle 18, sarà assegnata la Coppa Italia femminile Frecciarossa: a contendersi il trofeo, ci saranno Juventus e Roma, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

Le storie indimenticabili del calcio saranno al centro delle Produzioni Originali Sky Sport in arrivo nelle prossime

TORO 76 – Lassù qualcuno ti ama, una docuserie in tre puntate, con il primo episodio in onda il

15 maggio, che riporta alla luce una delle stagioni più emblematiche del calcio italiano: la

straordinaria epopea del Torino 1975-76, con i gemelli del gol Pulici e Graziani. Un racconto corale

affidato alle voci dei protagonisti di allora, dei rivali storici e di giornalisti e scrittori torinesi. Un

viaggio, con straordinario materiale d’archivio, che ripercorre lo scudetto più simbolico della storia

granata nella città industriale degli anni 70, al centro di grandi contrasti sociali. Una squadra, quella

del ‘76, che vive la vittoria come un voto al Grande Torino. E consacrerà quello scudetto

incamminandosi il 16 maggio verso la Basilica di Superga.

Di Canio Premier Special. Craven Cottage - Una casa nello stadio . Venerdì 8 maggio, Paolo Di

Canio ci guida alla scoperta della casa del Fulham, il club professionistico più antico di Londra. Al

suo interno un elemento irripetibile: il Cottage, una vera e propria abitazione che ospita una

balconata panoramica e gli spogliatoi delle squadre. A questa anima storica si affianca oggi la

tribuna più moderna del calcio inglese, offrendo una vista straordinaria sul campo e sullo skyline di

Londra. Una storia unica, che meritava di essere raccontata.

L’Uomo della Domenica torna con un nuovo episodio: Marcello Lippi – Mare dentro . Un

appuntamento che cade nell’anno del trentennale della Champions League vinta con la Juventus e

del ventennale del Mondiale di Berlino 2006, per ripercorrere la carriera del CT dell’ultimo trionfo

azzurro. Giorgio Porrà firma il ritratto di un allenatore capace di vincere più con il gruppo che con

gli schemi, di costruire identità condivise e di lasciare un’impronta profonda nella storia del calcio

italiano, dentro e fuori dal campo.

TORNA CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE: IL TOUR ESTIVO

Dal 1° giugno, su Sky e in streaming su NOW, torna uno dei format più iconici dell’estate di Sky Sport: Calciomercato – L’Originale . Il programma culto celebra quest’anno il traguardo dei 22 anni, confermandosi un appuntamento imprescindibile per gli appassionati. All’insegna del divertimento e delle tante notizie, prenderà il via da Olbia il 1° giugno per concludersi a Capri nell’ultima settimana di agosto, toccando 9 città italiane, luoghi di cultura, villeggiatura, bellezza e svago. Un viaggio lungo quasi 50 giorni, da vivere insieme a tanti protagonisti dello sport, volti noti di Sky e campioni del calcio italiano. Firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, il programma conferma anche per questa edizione un ruolo centrale alla musica. Ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani al cielo: è questa l’energia di “Avrei bisogno di sorridere ”, la nuova sigla firmata da Alessandro Bonan per l’edizione estiva 2026. Una canzone liberatoria, un invito alla leggerezza e al disimpegno contro le difficoltà della vita.

LE NUOVE CAMPAGNE DI SKY E NOW

In un momento storico di straordinaria visibilità e successi per lo sport italiano, Sky celebra l’italianità con le due nuove campagne firmate dalla Sky Creative Agency. “Made in Italy” è la line del nuovo spot Sky, dove l’orgoglio tricolore diventa il cuore di una narrazione che esalta l’eccellenza italiana ai massimi livelli. Formula 1, tennis e MotoGP si affermano come i tre pilastri della narrazione, guidata dai grandi protagonisti dello sport italiano, tra cui Kimi Antonelli, Jannik Sinner e Marco Bezzecchi. In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, Sky e NOW rendono invece omaggio allo storico torneo di Roma con una campagna dedicata che vede protagonisti i campioni del tennis italiano, da Jannik Sinner a Jasmine Paolini. Al Foro Italico, tutta l’Italia sarà presente, in un racconto che celebra la terra rossa come simbolo identitario e superficie iconica del

torneo.