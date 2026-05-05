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Patten e Heliovaara, il doppio al Mutua Madrid Open 2026 è degli atleti Lotto

Il successo di Madrid rappresenta il quarto titolo stagionale per la coppia e il primo a livello ATP Masters 1000, confermando il loro ruolo tra le migliori squadre del circuito internazionale
2 min
Patten e Heliovaara, il doppio al Mutua Madrid Open 2026 è degli atleti Lotto

La coppia  formata dall’inglese Henry Patten e dal finlandese Harri Heliövaara continua a confermare una crescita straordinaria, conquistando il prestigioso titolo di doppio al Mutua Madrid Open 2026.

 

Sul palcoscenico della capitale spagnola, i due atleti hanno offerto una prestazione di altissimo livello, imponendosi al termine di una finale intensa e combattuta.

 

Il successo di Madrid rappresenta il quarto titolo stagionale per la coppia e il primo a livello ATP Masters 1000, confermando il loro ruolo tra le migliori squadre del circuito internazionale.

 

 

 

 

Il trionfo di Patten e Heliövaara, insieme a Lotto, rappresenta un grande successo: una conferma del ruolo di primo piano del marchio italiano al fianco degli atleti d’élite, grazie alla sua costante dedizione alla ricerca e all’innovazione per la realizzazione di calzature e abbigliamento da tennis di altissimo livello.

 

Un successo che testimonia l’impegno dell’azienda montebellunese nel supportare le straordinarie performance dei propri atleti sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale, contribuendo concretamente ai loro risultati e alla loro crescita nel circuito professionistico.

 

 

 

 

 

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