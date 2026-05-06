"I ricordi? Energia! E voglio godermela": Jasmine Paolini e la carica per gli Internazionali

ROMA - Jasmine Paolini è a Roma già da qualche giorno . Nella “sua” Roma. Già, perché nella Capitale torna da campionessa in carica del singolo, ma anche del doppio con Sara Errani . Ricordi che si trasformano in energia per provare a dare una svolta a un inizio di 2026 nel quale ha riscontrato qualche difficoltà. Il mantra, però, sarà uno soltanto: «Voglio godermelo, perché si torna a giocare in Italia, davanti al nostro pubblico. La gente fa il tifo per noi e ci sono tantissimi bambini che ci chiedono autografi», ci racconta durante l’appuntamento Asics Courtside a Casina Poste Parco Fluviale.

Paolini e i ricordi alla vigilia degli Internazionali di Roma

Jasmine Paolini, partiamo dall’inizio: come si sente? «Bene, sono venuta qua e ho un sacco di ricordi che spero di trasformare in energie fin dalla prima partita. Sono felice di essere a Roma».

Come vive la vigilia da campionessa in carica? «I ricordi sono incredibili e a distanza di un anno riviverli mi fa capire davvero quello che è successo. Spero di portarmi dietro quest’energia positiva».

La doppietta dello scorso anno è qualcosa che si può ripetere? «(Ride, ndr)... Io non avrei mai sognato nemmeno di vincere il singolo o il doppio. Pensare di aver vinto entrambi, nella stessa edizione, è un qualcosa a cui ancora non credo. Ma l’obbiettivo quest’anno è di godermi il torneo: d’altronde si torna in Italia, con la gente che tifa e i bambini che ti chiedono autografi ovunque».

Il 2026 di Jasmine Paolini tra difficoltà, allenamenti e ricerca della serenità

Che difficoltà ha riscontrato in questa prima parte di stagione? «Sto cercando di focalizzarmi sulla qualità del mio tennis in ogni allenamento. Devo alzare il livello e per questo serve anche prendersi qualche giorno di riposo. La scorsa è stata una buona settimana di allenamento ed era da tanto che non la facevo: ora mi sento bene e spero di poter tradurre tutto ciò in partita».

Musetti alla vigilia degli Internazionali, a fronte delle difficoltà avute in questo 2026, ha detto che vorrebbe tornare a divertirsi. Lei, nonostante l’inizio al di sotto delle aspettative, si sta divertendo nel giocare a tennis? «Devo dire la verità: a momenti. Ci sono state partite più dure e credo sia normale. Quello che penso è che bisogna esser bravi a tornare nella zona in cui si sta bene, dove si è tranquilli, sereni e ci si diverte. Quest’anno ho avuto un po’ di alti e bassi, ma spero di riuscire a divertirmi nei prossimi mesi. E’ questione di scendere in campo e sentirsi bene: poi a volte può andare bene e altre meno, ma è fondamentale essere sereni e divertirsi».