Le lacrime di Paolini: il cuore del Foro Italico

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Il pugno chiuso levato al cielo e una pallina scagliata fuori dallo stadio a liberare la tensione accumulata in quasi tre ore di partita. Così Jasmine Paolini ha accolto il successo d’esordio agli Internazionali d’Italia (direttamente al 2° turno), dove
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