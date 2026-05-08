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Le lacrime di Paolini: il cuore del Foro Italico

Jasmine impiega quasi tre ore per battere Jeanjean: "Davvero dura. Grazie pubblico, sempre al mio fianco, ce l’abbiamo fatta"
Gianluca Strocchi
1 min

Il pugno chiuso levato al cielo e una pallina scagliata fuori dallo stadio a liberare la tensione accumulata in quasi tre ore di partita. Così Jasmine Paolini ha accolto il successo d’esordio agli Internazionali d’Italia (direttamente al 2° turno), dove

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