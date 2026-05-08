Panatta, l'omaggio del Roland Garros a 50 anni dall'impresa a Parigi

Adriano Panatta e l'invito speciale di Mauresmo e Moretton

A mezzo secolo dalle sue imprese sportive, Adriano Panatta, oggi opinionista televisivo, verrà omaggiato dallo Slam parigino con la consegna della coppa al vincitore del tabellone maschile nell'ultimo atto in programma il 7 giugno - visto il forfait di Carlos Alcaraz, infortunato al polso, il candidato numero uno per il trionfo rimane Jannik Sinner -. In una lettera firmata personalmente dalla direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton, i vertici del torneo parigino definiscono la vittoria di Panatta "uno dei capitoli più iconici scritti sulla terra rossa di Parigi" e sottolineano come "il suo spirito combattivo, l'eleganza del gioco e quei punti storici continuino a incarnare l'anima del Roland Garros".

Panatta e il legame con il Roland Garros

Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato lo Slam parigino, grande emozione: "Ci sono luoghi che restano dentro per sempre, e per me Parigi è uno di quelli. Ricevere un invito così è un grande onore, ringrazio la direttrice Amélie Mauresmo e il President Gilles Moretton. È un privilegio poter sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros, per me ha un significato davvero speciale".

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