Tsitsipas, rivelazioni della mamma e bordate alla Badosa: "Si andava oltre, era un peso. Lui dentro..."

ROMA - La figura di Paula Badosa non è mai stata vista di gran occhio dall'entourage di Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, ex numero 3 del mondo oggi precipitato al 75, sta provando a risalire la china con la madre Yulia Salnikova fiduciosa grazie anche alla nuova compagna del figlio, Kristen Thoms. Nell'intervista rilasciata al portale greco BB Tennis Yulia ha raccontato proprio dell'evoluzione degli ultimi tempi del figlio esaltando la figura di Kristen: "Penso che abbia maturato da ogni punto di vista. E anche la presenza della sua ragazza lo ha aiutato molto. Gli ha dato una vita emotiva molto confortevole - aggiunge - Ho la sensazione di conoscerla da 90 anni. È una ragazza molto dolce, capisce di tennis, ha giocato per l'università e inoltre ha costruito la sua carriera nel mondo del marketing e della rappresentanza". Una storia d'amore diversa, quasi anacronistica: "Le loro relazioni si sono sviluppate anche in modo epistolare. Non si scrivono solo messaggi o SMS, si scrivono vere lettere. Stefanos sognava una relazione del genere".