Tennis&Friends chiude a Piazza del Popolo la special edition dei 15 anni

Roma, 9 maggio 2026 – Si chiude con migliaia visitatori e circa 10 mila tra visite e screening gratuiti, la special edition di Tennis&Friends – Salute e Sport, Official Charity degli Internazionali BNL d’Italia . “La prevenzione scende in campo” è lo slogan della manifestazione che per due giorni ha trasformato Piazza del Popolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport dedicato alla prevenzione, alla promozione dei corretti stili di vita e al benessere psicofisico.

La special edition - che ha festeggiato anche i 15 anni di attività - ha inaugurato ufficialmente il Tour 2026, confermando ancora una volta il valore sociale di un progetto che, dal 2011 ad oggi, ha realizzato oltre 400mila tra visite e check up gratuiti, coinvolgendo complessivamente più di un milione di cittadini e centinaia di strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Ad aprire la manifestazione, nella giornata di venerdì 8 maggio, sono stati gli studenti delle scuole del territorio, protagonisti del tradizionale Progetto Scuole, con attività dedicate alla salute, allo sport e ai corretti stili di vita insieme ai maestri della FITP. Grande partecipazione anche per gli appuntamenti dedicati alla musica, con Silvia Salemi, alla danza e alla sensibilizzazione sociale con il coinvolgimento dei ragazzi del Serale di Amici 25 per sostenere il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita, in tutte le fasce d’età. Toccante il momento del flash mob simbolico promosso da Insieme di Insiemi con Aiom in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico. A condurre la giornata, la madrina dell’evento Veronica Maya.

Ad aprire la giornata di sabato 9 maggio, l’incontro sul campo in terra rossa tra Fiorello e Roberta Vinci, seguiti da altri storici ambassador della manifestazione, da Luca Barbarossa a Max Gazzè, da Jimmy Ghione a Marzia Roncacci, da Benedetta Rinaldi a Leonardo Metalli. A vincere il Torneo VIP una volée per la Salute, è stato Fiorello, che si è aggiudicato il prestigioso trofeo. E poi ancora, tavole rotonde, talk, esibizioni sportive e momenti dedicati alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione. In occasione della Giornata dell’Europa, inoltre, spazio a iniziative e appuntamenti che hanno intrecciato sport, salute e spettacolo, la giornata si è celebrata a Villa Borghese sulla Terrazza del Pincio.

Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia inaugurale del Tour 2026, condotta da Eleonora Daniele, con un commosso omaggio alla leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, scomparso lo scorso 1° dicembre, per il contributo straordinario dato allo sport e al movimento tennistico nazionale. A seguire, la firma del protocollo d'intesa tra Tennis & Friends e AIOM e il taglio del nastro che ha inaugurato simbolicamente l'inizio del Tour Tennis & Friends 2026. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale; Roberta Angelilli, vicepresidente Regione Lazio; Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio; Flavio Siniscalchi, Capo dipartimento per lo Sport; Andrea Urbani, Direttore Generale Salute e Integrazioni Sociosanitarie, Mario Luciano Crea, Presidente V Commissione COnsiliare Permanente, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Giuliano Amato, Presidente Corte Costituzionale; Franco Massi: Segretario Generale della Corte dei Conti; Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1; Daniele Franco e Daniele Piacentini, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS; Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1 il Prefetto Lamberto Giannini; Carlo Catalano, Ispettore Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa; Mariano La Malfa, Comandante Regionale del Lazio della Guardia di Finanza; il Generale Antonio Marco Appella, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza; Mario Viola, Direttore della Scuola Superiore di Polizia.

Il Villaggio della Salute

Nel corso della due giorni sono state attivate numerose postazioni sanitarie con screening in circa 30 aree specialistiche grazie al coinvolgimento di professionisti della salute e delle principali strutture sanitarie del territorio, coordinate da Salute Lazio e ASL Roma 1 in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Tra le attività presenti nel Villaggio della Salute: cardiologia, diabetologia, ginecologia, pneumologia con spirometria, nutrizione, urologia, senologia, prevenzione oncologica e screening oncologici, vaccinazioni, screening per HCV e HIV, visite pediatriche, valutazioni posturali e attività motorie, prove di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, donazione del sangue e corsi di autopalpazione del seno, oltre a servizi dedicati a ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari, Ecodoppler, malattie del metabolismo, malattie infettive, patologie del pancreas, podologia in percorso diabetologico, prevenzione sull’igiene delle mani e la trasmissione delle malattie e screening della tiroide.

Le attività sono state realizzate con la partecipazione, tra gli altri, di Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, INMI Lazzaro Spallanzani, Policlinico Umberto I, ASL Roma 1, ASL Roma 4, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, Sovrano Militare Ordine di Malta, Guardia di Finanza, Donatori Nati della Polizia di Stato, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, SIU – Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus, Fondazione Dignitas Curae e Donne al Centro, l’associazione impegnata nel supporto alle donne in situazioni di fragilità.

Nel Villaggio della Salute migliaia di cittadini hanno preso parte alle attività di screening e sensibilizzazione, confermando il ruolo centrale della prevenzione e dell’attività fisica nella tutela della salute pubblica. Grande partecipazione anche agli incontri, ai talk e alle esibizioni sportive e artistiche che hanno animato Piazza del Popolo per tutta la durata della manifestazione.

Gli Ambassador

Tra gli ambassador presenti alla manifestazione: Fiorello, Mara Venier, Al Bano, Marco Tardelli, Jimmy Ghione, Max Gazzè, Luca Barbarossa, Silvia Salemi, Benedetta Rinaldi, Massimiliano Ossini, Eleonora Daniele, Veronica Maya, Myriam Fecchi, Tathiana Garbin, Diego Nargiso, Roberta Vinci, Myrta Merlino, Beppe Convertini, Marzia Roncacci, Sebastiano Somma e Leonardo Metalli.

Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli, Tennis&Friends è realizzato in collaborazione con Regione Lazio, Roma Capitale, Salute Lazio, Federazione Italiana Tennis e Padel, con il coordinamento della ASL Roma 1 e della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e con il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero della Salute, di Sport e Salute Spa e della Commissione Europea.

“La straordinaria partecipazione del pubblico e l’elevato numero di screening effettuati in questa edizione confermano quanto sia forte il bisogno di occasioni concrete, semplici e gratuite dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute. Quindici anni fa Tennis & Friends nasceva proprio con questo obiettivo: portare la sanità tra le persone in piazza, unendo salute, sport e informazione in un format capace di coinvolgere migliaia di cittadini. Oggi continuiamo a credere che promuovere corretti stili di vita e investire nella cultura della prevenzione sia fondamentale. In questo percorso, lo sport si conferma uno strumento straordinario di benessere, inclusione e salute pubblica», ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore di Tennis & Friends.

Il tour 2026: le prossime tappe

Il Tour 2026 proseguirà nelle prossime settimane con le tappe di Napoli dal 22 al 24 maggio, Torino dall’11 al 13 settembre e Roma dal 2 al 4 ottobre per la main edition al Foro Italico. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis&Friends farà poi tappa ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre, consolidando un percorso nazionale dedicato alla promozione della salute e della prevenzione.

“Eventi come Tennis&Friends dimostrano quanto sia importante costruire occasioni in cui salute, sport e prevenzione possano incontrarsi direttamente nella vita quotidiana delle persone. Portare screening gratuiti e attività dedicate ai corretti stili di vita in uno spazio simbolico come Piazza del Popolo significa avvicinare sempre di più i cittadini alla cultura della prevenzione e della cura di sé. È un’iniziativa preziosa che parla a tutte le generazioni e che dimostra quanto lo sport possa essere uno strumento straordinario di consapevolezza e inclusione”, ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La prevenzione è il pilastro su cui costruire il futuro della nostra sanità. Iniziative come Tennis&Friends rappresentano un esempio concreto di come sia possibile avvicinare i cittadini alla cultura della salute, portando screening, informazione e corretti stili di vita. Crediamo fortemente che investire nella prevenzione significhi non solo migliorare la qualità della vita delle persone e, talvolta, anche salvarla ma anche rendere il nostro sistema sanitario più sostenibile ed efficace. Troppo spesso si arriva tardi ai controlli: è qui che dobbiamo intervenire, promuovendo una maggiore consapevolezza e facilitando l’accesso ai servizi. Eventi come questo dimostrano che la prevenzione può essere anche partecipazione, educazione e condivisione. Il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni sanitarie e del mondo dello sport è fondamentale per diffondere un messaggio chiaro: prendersi cura della propria salute deve diventare un’abitudine quotidiana. Continueremo a sostenere con convinzione tutte le iniziative che mettono al centro la persona e la diagnosi precoce”, ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"Tennis&Friends è un appuntamento a cui teniamo molto perché dal 2011 ha permesso a oltre 380 mila persone di eseguire check-up gratuiti. Ribadiamo un concetto chiave: la prevenzione deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Sono sicuro che il numero delle persone che effettueranno i controlli continuerà a crescere ancora grazie alle tante iniziative che vengono fatte, a partire dal progetto con le scuole pubbliche di Roma Capitale. Anche quest'anno abbiamo collaborato per organizzare il contest tra gli istituti, arrivando a coinvolgere 10mila studenti che faranno progetti sul tema della prevenzione, dello sport e della salute. I ragazzi vanno coinvolti di più e vanno stimolati a riflettere sull’importanza di tutelare la loro salute fin da piccoli”, ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

"La straordinaria partecipazione che stiamo registrando oggi a Piazza del Popolo per questa edizione di Tennis&Friends 2026 è la prova tangibile di una sanità che sa uscire dai propri confini per farsi comunità. La presenza della ASL Roma 1 e dell’intero sistema sanitario regionale non è una semplice partecipazione formale, ma la conferma di un modello di prossimità che abbatte le barriere tra ospedale e cittadino. Voglio sottolineare con forza l’importanza del progetto 'Lazio per la Salute', un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente Francesco Rocca e dalla Regione Lazio, che ha trasformato questa piazza in un hub della prevenzione unico in Italia. È una risposta corale che vede schierate fianco a fianco le grandi eccellenze del nostro territorio: dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dall’INMI Lazzaro Spallanzani all’Ares 118 e al Policlinico Umberto I, insieme alla ASL Roma 1, Roma 4 e alle ASL di Latina, Rieti e Viterbo. Un ringraziamento speciale va alla sinergia con il Sovrano Militare Ordine di Malta, la Guardia di Finanza, i Donatori Nati della Polizia di Stato e il prezioso supporto scientifico di LILT, AIOM, SIU e Fondazione SIU Urologia Onlus. I numeri di oggi ci danno ragione e ci caricano di responsabilità: abbiamo già eseguito centinaia di screening oncologici e oltre 1.000 persone hanno usufruito di visite e counselling. Questo dato parla chiaro: c’è un profondo bisogno di salute e noi, come sistema, ci siamo. Portare i nostri specialisti fuoridalle mura ambulatoriali ci permette di raggiungere chi, per timore o mancanza di tempo, trascura i controlli. Infine, un ringraziamento sentito va a Giorgio Meneschincheri e a tutto lo staff di Tennis & Friends. Grazie alla loro visione, la prevenzione smette di essere percepita come un peso e diventa un momento di aggregazione, sport e consapevolezza. Siamo qui per ribadire che la salute è un bene comune che si tutela ogni giorno, partendo proprio dalle nostre piazze" commenta Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1.

«Per una realtà clinica come il Gemelli, mettere le proprie competenze al servizio della comunità significa contribuire concretamente a rendere la prevenzione più vicina e accessibile. Iniziative come questa hanno un valore importante perché avvicinano i cittadini agli screening, promuovono stili di vita sani e rafforzano quel rapporto di fiducia tra sistema sanitario e comunità che è essenziale per favorire diagnosi più tempestive», commenta Daniele Piacentini, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

«Il tennis è una palestra di salute accessibile a tutte le età. Sostenere iniziative che portano la prevenzione nel cuore delle nostre città significa contribuire in modo responsabile alla crescita di una cultura sportiva più consapevole. Muoversi di più significa vivere meglio e più a lungo», commenta Angelo Binaghi, Presidente FITP.

“Tennis&Friends è un’idea diventata identità. Ha trasformato la prevenzione in un percorso concreto grazie al linguaggio universale dello sport e alla sua capacità di sensibilizzare la comunità. Il progetto fa ormai parte della nostra cultura e rafforza il ruolo del movimento come vettore di salute e di benessere. Un binomio che ci rende orgogliosi e che - da 15 anni – rinnova i propri contenuti attraverso l’impegno e l’esempio degli organizzatori, del Presidente Meneschincheri, dei partner istituzionali e dei testimonial che hanno sposato questa importante iniziativa”, dichiara il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

“Roma in questa settimana vive di sport - ha commentato il Presidente di Salute e Sport SpA, Marco Mezzaroma - Tennis and Friends sceglie questo momento, con la città in festa e gli Internazionali d'Italia come sfondo, per portare la prevenzione sanitaria in una piazza piena di gente. È la strategia più efficace che esista. Le persone in quel contesto sono aperte, curiose, già coinvolte: è esattamente quando un messaggio sulla salute attecchisce davvero. Sport e Salute riconosce in questo approccio qualcosa di profondamente proprio. Sport e prevenzione non sono mondi paralleli, anzi sono la stessa cosa. Tennis and Friends lo dimostra ogni anno, rinnovandosi ogni volta ma con la stessa grande e immutata efficacia”.