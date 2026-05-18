“Magari! Sarebbe la cosa più bella del mondo”: Sinner-Panatta, lo scambio dopo il trionfo

Non finisce qui, non con questa vittoria che è bella da impazzire e giunge cinquant’anni dopo, nella giornata in cui tutto il tennis del mondo sembra italiano. Singolare e doppio, due brividi che scuotono tutti per la loro bellezza. Adriano Panatta lo abbraccia, tenendogli la mano sul collo, in un misto tra zio, padre e nonno. «A Parigi voglio darti il secondo trofeo». Sinner risponde subito, di cuore: «Magari, Adriano, sarebbe la cosa più bella del mondo». «Se giochi come sai, ce la fai di sicuro», è la chiosa tra i due che si sorridono. È la vittoria di un bravo ragazzo. Vale il record e cancella cinquant’anni di attesa. L’impresa lontana di Panatta non potrebbe avere migliore celebrazione, prima di scalare di un gradino e passare finalmente in secondo piano. Ora i riflettori, e l’amore della gente, che è ancora più luminoso, sono su Sinner, vincitore di Roma, dopo aver vinto Montecarlo e Madrid, come solo Nadal era riuscito a fare, e prima ancora Indian Wells e Miami. Cinque Masters 1000 in una stagione, è il primo a farcela. Ma sono sei, le vittorie consecutive, perché cominciano l’anno scorso a Parigi, nella nuova Arena de La Defense. E i più bravi non erano andati oltre i quattro tornei vinti di seguito. Quanto siano grandi queste imprese - che sono in divenire, e possono diventare ancora più grandi - non è il momento giusto per chiederselo.
L’Era delle Pallate è finita
Ora è solo il momento di apprezzare la grande armonia di cui Sinner è portatore sano, malgrado gli acciacchi di giornata. Perché ha costruito un “ensemble” di persone, e di voci, che si collegano perfettamente tra loro, più intonate dei Manhattan Transfer, se ricordate la struggente bellezza del loro canto. E su tutto, vale la pena apporci una frase appena, la più semplice che si possa dire. Sono le vittorie, le imprese, di un bravo ragazzo. Uno che si rivolge al presidente con un semplice “signor Mattarella” e non rinuncia a sentirsi imbarazzato. L’Era delle Pallate è finita. Oddio, è difficile spiegarlo ai suoi avversari, a Medvedev semifinalista e a Ruud, che ha tentato di prendere il sopravvento senza avere la cilindrata per mantenerlo troppo a lungo. Loro, quelle mazzate che Sinner tira, le ricordano bene. Una per una. Ma il Sinner di oggi non gioca più solo “a pallate”, come faceva nei primi anni. E non basta il quaderno degli appunti per tenere il conto di tutto ciò che mette nei match che gioca. Cambia posizione sui servizi altrui, prima tutto in avanti, poi dietro, o a mezza strada. Gioca la smorzata con tranquilla destrezza, un colpo che appena poche settimane fa sosteneva che “è ancora costretto a pensarlo”. Perfino i colpi base si sono trasformati, e accanto alle traiettorie più secche e veementi sa come alternare dei pallettoni dal rimbalzo più alto e lungo. E poi attacca, va a rete, prova il serve and volley, esegue la veronica, persino con una certa sfrontata naturalezza.
Il servizio è diventato una pietra miliare del suo gioco
E il servizio è diventato una pietra miliare del suo gioco, sempre sopra i 210 orari, come se nulla fosse. Le pallate ci sono ancora, ma il resto è da capogiro. La definizione anche è cambiata: Sinner ti prende a pallate, dopo averti fatto venire il mal di testa. Ruud ci ha provato, non dico abbia fatto la faccia cattiva perché non mi risulta che gli riesca, ma ha tentato di prendere il comando del gioco, ed è stato il primo, in questo torneo, a far razzia nell’orto di Jannik dei due primi game del match. Sinner l’ha agguantato subito. Controbreak e 2 pari. E ha ritrovato il filo del gioco e dei suoi pensieri. Il break che è valso il primo set è giunto su tre smorzate di Sinner, sulle quali il norvegese non ha provato nemmeno a scattare. E per chiudere la finale è bastato un nuovo break all’inizio del secondo set. Ruud ha avuto una palla break (ben sfruttata) nel secondo game della partita e per rivederne un’altra ha dovuto aspettare sedici game, ma quest’ultima Sinner l’ha scansata come se niente fosse.
Sinner l’ha chiusa a mani alte
L’ultimo assalto il norvegese l’ha tentato nei game finali, con Jannik al servizio, quando il pubblico già cantava le laudi al nuovo campione. Gli sforzi (30 pari nel sesto gioco, e la palla break nell’ottavo di cui ho detto) hanno obbligato la signora Siglinde, mamma del Numero Uno, a ripararsi dietro le mani, per non guardare, ma non hanno deviato il corso della sfida. Sinner l’ha chiusa a mani alte, lanciando baci al pubblico, che poi ha gratificato anche di una passerella sul “ponte dei campioni” con in mano la Coppa, come succede anche a Wimbledon. Il premio non sono i record (c’è anche quello dei 34 match consecutivi vinti nei 1000) né la classifica (che sale a 14.350 punti), e nemmeno la Storia (è il secondo che vince tutti i 1000 in calendario, Career Golden Masters), ma due giorni, forse tre, di riposo. Poi, Parigi, dove Panatta ha un’altra coppa da consegnare nella sue mani.
Non finisce qui, non con questa vittoria che è bella da impazzire e giunge cinquant’anni dopo, nella giornata in cui tutto il tennis del mondo sembra italiano. Singolare e doppio, due brividi che scuotono tutti per la loro bellezza. Adriano Panatta lo abbraccia, tenendogli la mano sul collo, in un misto tra zio, padre e nonno. «A Parigi voglio darti il secondo trofeo». Sinner risponde subito, di cuore: «Magari, Adriano, sarebbe la cosa più bella del mondo». «Se giochi come sai, ce la fai di sicuro», è la chiosa tra i due che si sorridono. È la vittoria di un bravo ragazzo. Vale il record e cancella cinquant’anni di attesa. L’impresa lontana di Panatta non potrebbe avere migliore celebrazione, prima di scalare di un gradino e passare finalmente in secondo piano. Ora i riflettori, e l’amore della gente, che è ancora più luminoso, sono su Sinner, vincitore di Roma, dopo aver vinto Montecarlo e Madrid, come solo Nadal era riuscito a fare, e prima ancora Indian Wells e Miami. Cinque Masters 1000 in una stagione, è il primo a farcela. Ma sono sei, le vittorie consecutive, perché cominciano l’anno scorso a Parigi, nella nuova Arena de La Defense. E i più bravi non erano andati oltre i quattro tornei vinti di seguito. Quanto siano grandi queste imprese - che sono in divenire, e possono diventare ancora più grandi - non è il momento giusto per chiederselo.