“Magari! Sarebbe la cosa più bella del mondo”: Sinner-Panatta, lo scambio dopo il trionfo

Non finisce qui, non con questa vittoria che è bella da impazzire e giunge cinquant’anni dopo, nella giornata in cui tutto il tennis del mondo sembra italiano. Singolare e doppio, due brividi che scuotono tutti per la loro bellezza. Adriano Panatta lo abbraccia, tenendogli la mano sul collo, in un misto tra zio, padre e nonno. «A Parigi voglio darti il secondo trofeo». Sinner risponde subito, di cuore: «Magari, Adriano, sarebbe la cosa più bella del mondo». «Se giochi come sai, ce la fai di sicuro», è la chiosa tra i due che si sorridono. È la vittoria di un bravo ragazzo. Vale il record e cancella cinquant’anni di attesa. L’impresa lontana di Panatta non potrebbe avere migliore celebrazione, prima di scalare di un gradino e passare finalmente in secondo piano. Ora i riflettori, e l’amore della gente, che è ancora più luminoso, sono su Sinner, vincitore di Roma, dopo aver vinto Montecarlo e Madrid, come solo Nadal era riuscito a fare, e prima ancora Indian Wells e Miami. Cinque Masters 1000 in una stagione, è il primo a farcela. Ma sono sei, le vittorie consecutive, perché cominciano l’anno scorso a Parigi, nella nuova Arena de La Defense. E i più bravi non erano andati oltre i quattro tornei vinti di seguito. Quanto siano grandi queste imprese - che sono in divenire, e possono diventare ancora più grandi - non è il momento giusto per chiederselo.