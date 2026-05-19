Monumento Sinner, il Roland Garros per la seconda laurea. E quota 100 non è così lontana

Nato il 16 agosto 2001, Sinner ha preso la laurea in scienze tennistiche applicate vincendo a Roma il decimo Masters 1000 (Alcaraz è a quota 8) a 24 anni, 9 mesi e un giorno, e gli vale almeno un successo in tutti i tornei della stessa categoria. Vi è riuscito solo Djokovic, due volte, ma la prima è giunta a 31 anni. Non riusciva a sfondare il muro di Cincinnati, e solo quando ce l’ha fatta (nel 2018, con un doppio 6-4 a Federer) ha potuto far quadrare i conti.

Alla sua stessa età (dunque entro la data del 23 febbraio 2012, Nole è del 22 maggio 1987), il vincitore di 24 Slam era a 10 vittorie, proprio come Jannik. Federer, ai suoi 24 anni, 9 mesi e 1 giorno, ne aveva firmati 9. Nadal, esagerato, in data 4 marzo 2011 (è nato il 3 giugno 1986) era già a 18, ma non ha mai vinto a Miami (quattro finali) né a Parigi indoor (una finale), e addio dottorato in Masters 1000. Il più vicino a Sinner resta Djokovic, se vi pare poco. Jannik numero uno la prima volta a 22 anni (10 giugno 2024), Nole a 23. Uno Slam in più per il Djoker (5 contro i 4 di Jannik), ma una Davis e un’Atp Finals in meno (1-2). Stesso numero di vittorie nel Tour, 29 per parte. Dalla ripartenza operata dopo la sconfitta agli US Open 2023 con Zverev (l’ultima che gli abbia inflitto il tedesco) e subito tradotta nelle vittorie di Pechino e Vienna dello stesso anno, che hanno dato il via al primo assalto di Sinner al Numero Uno – ed era proprio il serbo, in quel momento – giunto a Parigi l’anno successivo, Sinner ha messo insieme 21 trofei.

I record di Sinner tra Masters 1000, ranking ATP e dominio mondiale

L’anno di grazia è stato il 2024, con 8 titoli. Il 2025, scontati i tre mesi di stop, ne ha aggiunti 6. Quest’anno siamo a cinque, tutti Masters 1000. Altro capitolo, quest’ultimo, del “c’è riuscito solo Sinner”, che è a sei consecutivi dato che la serie comincia da Parigi Indoor 2025. Come le 34 vittorie consecutive nei tornei della stessa categoria (la serie è in divenire) e i 37 set consecutivi collezionati prima di perderne uno con Machac, a Montecarlo. Tutti primati strappati al Djoker.

E non è un caso che in molti ritengano Sinner un prototipo evoluto di un tennista alla Djokovic. Con una parte della dotazione di base in comune, alle quali il nostro cocciutissimo campione ha deciso di aggiungere nuovi preziosi filamenti di un dna tennistico che lo rendono, già oggi, e ancora di più in prospettiva, un giocatore completo come il serbo non è mai riuscito a essere. A cominciare dal servizio, che Sinner ha reso monumentale.