Monumento Sinner, il Roland Garros per la seconda laurea. E quota 100 non è così lontana

I campioni nascono nei giorni della terra e del cemento. Si tratta di un adattamento tennistico, come potete immaginare, ma ha un suo perché. Alcaraz e Djokovic sono di maggio, Nadal di giugno e per anni ha festeggiato il compleanno durante il Roland Garros. Tutti nati nel segno della terra rossa. Federer e Sinner invece sono di agosto, Sua Eleganza (l’8) è nato tra erba e cemento, Sua Solidità invece (il 16) a stagione sul cemento già lanciata. Le date aiutano, con un minimo di approssimazione, a tentare la strada di un paragone con il passato, che è materia sempre scottante.
Come si dice, senza negare l’accostamento con il sesso… Farlo è peccato, ma sarebbe un peccato non farlo. Il problema è che Jannik Sinner, giunto domenica al primo dottorato della carriera – è un Career Golden Masters, ragazzi, non so se mi spiego – non ne ha molti con i quali confrontarsi. Già superati Murray, Wawrinka e Del Potro, per numero di Slam vinti (e il britannico anche per settimane al primo posto della classifica, 72 a 41)… Lontano Alcaraz da un recupero di cui poco si parla, cosa che lascia spazio a pensieri non del tutto ottimistici (anche rientrasse a Wimbledon, quanto tempo gli occorrerà per ritrovare la sensibilità nel gioco e nei colpi?)… Il confronto si limita ai Big Three del recente passato, i quali, per non far torto a nessuno, sono stati anche i più grandi di sempre.
Career Golden Masters: i numeri storici di Sinner a confronto con Djokovic
Nato il 16 agosto 2001, Sinner ha preso la laurea in scienze tennistiche applicate vincendo a Roma il decimo Masters 1000 (Alcaraz è a quota 8) a 24 anni, 9 mesi e un giorno, e gli vale almeno un successo in tutti i tornei della stessa categoria. Vi è riuscito solo Djokovic, due volte, ma la prima è giunta a 31 anni. Non riusciva a sfondare il muro di Cincinnati, e solo quando ce l’ha fatta (nel 2018, con un doppio 6-4 a Federer) ha potuto far quadrare i conti.
Alla sua stessa età (dunque entro la data del 23 febbraio 2012, Nole è del 22 maggio 1987), il vincitore di 24 Slam era a 10 vittorie, proprio come Jannik. Federer, ai suoi 24 anni, 9 mesi e 1 giorno, ne aveva firmati 9. Nadal, esagerato, in data 4 marzo 2011 (è nato il 3 giugno 1986) era già a 18, ma non ha mai vinto a Miami (quattro finali) né a Parigi indoor (una finale), e addio dottorato in Masters 1000. Il più vicino a Sinner resta Djokovic, se vi pare poco. Jannik numero uno la prima volta a 22 anni (10 giugno 2024), Nole a 23. Uno Slam in più per il Djoker (5 contro i 4 di Jannik), ma una Davis e un’Atp Finals in meno (1-2). Stesso numero di vittorie nel Tour, 29 per parte. Dalla ripartenza operata dopo la sconfitta agli US Open 2023 con Zverev (l’ultima che gli abbia inflitto il tedesco) e subito tradotta nelle vittorie di Pechino e Vienna dello stesso anno, che hanno dato il via al primo assalto di Sinner al Numero Uno – ed era proprio il serbo, in quel momento – giunto a Parigi l’anno successivo, Sinner ha messo insieme 21 trofei.
I record di Sinner tra Masters 1000, ranking ATP e dominio mondiale
L’anno di grazia è stato il 2024, con 8 titoli. Il 2025, scontati i tre mesi di stop, ne ha aggiunti 6. Quest’anno siamo a cinque, tutti Masters 1000. Altro capitolo, quest’ultimo, del “c’è riuscito solo Sinner”, che è a sei consecutivi dato che la serie comincia da Parigi Indoor 2025. Come le 34 vittorie consecutive nei tornei della stessa categoria (la serie è in divenire) e i 37 set consecutivi collezionati prima di perderne uno con Machac, a Montecarlo. Tutti primati strappati al Djoker.
E non è un caso che in molti ritengano Sinner un prototipo evoluto di un tennista alla Djokovic. Con una parte della dotazione di base in comune, alle quali il nostro cocciutissimo campione ha deciso di aggiungere nuovi preziosi filamenti di un dna tennistico che lo rendono, già oggi, e ancora di più in prospettiva, un giocatore completo come il serbo non è mai riuscito a essere. A cominciare dal servizio, che Sinner ha reso monumentale.
Roland Garros, Career Grand Slam e ranking ATP: i prossimi obiettivi di Sinner
I paragoni finiscono qui, anche se potrei scommettere (sicuro di vincere, peraltro) che il Roland Garros ne promuoverà altri ancora. A Parigi, Sinner cerca la seconda laurea, il Career Grand Slam, vale a dire la vittoria – in anni diversi – di tutti i tornei major. È il penultimo trofeo che gli manca. Se riuscirà a metterci le mani, gli basterà trovare il tempo e la voglia per cercare di vincere i Giochi Olimpici (ai quali non ha mai partecipato), per cingersi dell’alloro di foglie dorate, quello che la Roma di un tempo concedeva solo ai trionfatori che facevano la Storia. E dite, esiste nel tennis una Storia più grande del vincere tutti i titoli più importanti, nessuno escluso? C’è anche la corsa alla classifica, di cui tenere conto. Da ieri Sinner è a 14.700 punti e solo in tre hanno fatto meglio di lui. Djokovic è giunto a 16.585 punti nel 2015, Federer a 15.903, Nadal a 15.390. Ma non credo che sia in cima ai suoi pensieri, una gara del genere. Diverso è stare sul grandino più alto del podio, e restarci il più a lungo possibile. Sinner da ieri è undicesimo tra i numero uno più “resistenti”, la prossima settimana, con l’inizio del Roland Garros sarà a 73 settimane e anche Edberg (72) sarà superato. Parigi non cambierà il volto al ranking, dunque Sinner arriverà a Wimbledon con 78 settimane di dominio, e sarà a un tiro dal numero 10, Lleyton Hewitt, fermo a 80. Quota 100, come si vede, non è più così lontana.
I campioni nascono nei giorni della terra e del cemento. Si tratta di un adattamento tennistico, come potete immaginare, ma ha un suo perché. Alcaraz e Djokovic sono di maggio, Nadal di giugno e per anni ha festeggiato il compleanno durante il Roland Garros. Tutti nati nel segno della terra rossa. Federer e Sinner invece sono di agosto, Sua Eleganza (l’8) è nato tra erba e cemento, Sua Solidità invece (il 16) a stagione sul cemento già lanciata. Le date aiutano, con un minimo di approssimazione, a tentare la strada di un paragone con il passato, che è materia sempre scottante.
Come si dice, senza negare l’accostamento con il sesso… Farlo è peccato, ma sarebbe un peccato non farlo. Il problema è che Jannik Sinner, giunto domenica al primo dottorato della carriera – è un Career Golden Masters, ragazzi, non so se mi spiego – non ne ha molti con i quali confrontarsi. Già superati Murray, Wawrinka e Del Potro, per numero di Slam vinti (e il britannico anche per settimane al primo posto della classifica, 72 a 41)… Lontano Alcaraz da un recupero di cui poco si parla, cosa che lascia spazio a pensieri non del tutto ottimistici (anche rientrasse a Wimbledon, quanto tempo gli occorrerà per ritrovare la sensibilità nel gioco e nei colpi?)… Il confronto si limita ai Big Three del recente passato, i quali, per non far torto a nessuno, sono stati anche i più grandi di sempre.