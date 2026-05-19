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Cobolli subito fuori ad Amburgo: Flavio ko contro il numero 57 del mondo, come cambia la classifica ATP

Il tennista romano, campione in carica del torneo, cede all'esordio in due set in 6-2, 7-5
1 min

AMBURGO (Germania) - Finisce subito l'avventura di Flavio Cobolli nel 'Bitpanda Hamburg Open', torneo Atp 500 che si disputa sui campi in terra rossa di Amburgo a cui si presentava come campione in carica. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking, ha perso all'esordio in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 contro il peruviano Juan Ignacio Buse, n.57 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due prima di questa partita non c'erano precedenti, un ko che fa scendere Cobolli al 14° posto nel ranking live.

La partita

Avvio contratto per Cobolli nel primo set: l'azzurro, infatti, ha perso subito la battuta nel primo game commettendo doppio fallo alla terza palla break a disposizione per Buse. Il peruviano al servizio è stato perfetto e dopo aver conquistato un altro break nel settimo gioco ha chiuso sul 6-2 in 37 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Cobolli ha ceduto nell'undicesimo game. Buse, salito 6-5 e servizio, ha portato a casa il match.

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