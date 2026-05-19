La partita

Avvio contratto per Cobolli nel primo set: l'azzurro, infatti, ha perso subito la battuta nel primo game commettendo doppio fallo alla terza palla break a disposizione per Buse. Il peruviano al servizio è stato perfetto e dopo aver conquistato un altro break nel settimo gioco ha chiuso sul 6-2 in 37 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Cobolli ha ceduto nell'undicesimo game. Buse, salito 6-5 e servizio, ha portato a casa il match.