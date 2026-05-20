"Non ero libero ed è una bugia che fosse facile": Sinner a cuore aperto, "i miei mesi più difficili"

Parigi prepara l’arrivo di Jannik Sinner con un’intervista sul Magazine dell’Equipe . La lezione dei genitori : «Non importava cosa fosse successo al ristorante, non importava quanto fosse duro, loro avevano sempre un sorriso sul volto quando tornavano a casa. Era impossibile capire se avessero avuto una buona o una brutta giornata, ed è quella la mentalità che cerco di avere oggi. Quando esco dal campo, torno a essere una persona normale, e cerco di essere felice per ciò che ho. Vivere nel momento, senza guardare troppo indietro o avanti, mentre do il mio meglio».

Io, robot: «Non trovo il termine denigratorio. È così che opero. Cerco sempre di essere il più preciso possibile, di giocare il colpo giusto al momento giusto, e questo richiede di essere in ottima forma fisica e mentale. È così che è, ed è per questo che mi alleno. Per essere il più preparato possibile per i momenti importanti di una partita».

La squalifica, la sconfitta a Parigi e la rinascita di Jannik Sinner

La squalifica: «I mesi che hanno preceduto la mia squalifica sono stati difficili, non potevo parlarne con nessuno. In campo sembravo molto triste, e lo ero: non mi sentivo libero. Ma credo che nulla accada per caso. E sono convinto che tutto questo mi abbia reso una persona più forte. Ho capito chi erano i miei veri amici, e anche questo mi ha aiutato».

Il ko del 2025: «Sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti. Ma cerco sempre di voltar pagina velocemente, anche quando vinco. E così sono riuscito a trionfare a Wimbledon subito dopo. Ma ho imparato grandi lezioni da quella sconfitta a Parigi. Mi sforzo sempre di migliorare, di credere in me anche quando sono scoraggiato, di rialzarmi quando cado».

Lindsey Vonn, Valentino Rossi e Pantani: i miti sportivi di Sinner

La Vonn. «La sua caduta ai Giochi... Lei cerca sempre di vedere il lato positivo delle cose, anche nei momenti più bui. Mi ispira molto. Non credo che tu possa essere al 100% del tuo potenziale a 24 anni. Aspiro a essere lì tra qualche anno. La migliore versione? Un giocatore che serve molto bene. Aggressivo ma anche in grado di leggere ogni situazione. Però non ho il potere di prevedere il futuro».

Valentino Rossi, Alberto Tomba e Marco Pantani: «Felice di essere menzionato tra queste leggende, ma sono al vertice da due anni. Ne serviranno altri dieci per unirmi a loro».

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