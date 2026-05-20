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Derby Cecchinato-Pellegrino al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Bene Cinà

Sfida tutta italiana per entrare nel main draw dello Slam francese, anche il giovane talento siciliano si gioca la sua chance
3 min
PARIGI (Francia) - Sarà derby tra Pellegrino e Cecchinato nel turno decisivo delle qualificazioni per entrare nel main draw del prossimo Roland Garros. Andrea Pellegrino avrà nuovamente una sfida tutta azzurra da affrontare, dopo il match contro Jannik Sinner a Roma, grazie alla vittoria odierna in tre set su Lloyd Harris. Sfiderà così il connazionale ed ex semifinalista dello Slam francese Marco Cecchinato, uscito vincitore in due set dal match contro Stefanos Sakellaridis. L'unico precedente fra i due risale al primo round del Challenger di Verona 2024: dopo circa tre ore e mezza di battaglia, fu Pellegrino a imporsi in rimonta.

Avanza Cinà, fuori Travaglia e Pigato

Altre buone notizie arrivano dal giovane talento Federico Cinà che batte Tomic 6-2 6-4 e per la prima volta in carriera accede all'ultimo di qualificazioni in uno Slam. Si giocherà l'accesso al tabellone principale con il vincitore dell'incontro tra Boscardin Dias e Galarneau. Niente da fare Travaglia, sconfitto da Zheng con un doppio 7-5. Maestrelli contro Carballes Baena e Cadenasso contro Riedi, queste le altre due chance italiane di accedere alla finale delle qualificazioni. Nel tabellone femminile si interrompe l'avventura di Pigato, ko contro Stephens in 6-4, 6-1. Trevisan contro Sheriff con la possibilità di raggiungere Minnen per giocarsi un posto nel main draw del Roland Garros. Sarà invece solo una tra Bronzetti e Stefanini a continuare il cammino dopo il derby della semifinale.

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