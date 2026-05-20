Derby Cecchinato-Pellegrino al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Bene Cinà

Avanza Cinà, fuori Travaglia e Pigato

Altre buone notizie arrivano dal giovane talento Federico Cinà che batte Tomic 6-2 6-4 e per la prima volta in carriera accede all'ultimo di qualificazioni in uno Slam. Si giocherà l'accesso al tabellone principale con il vincitore dell'incontro tra Boscardin Dias e Galarneau. Niente da fare Travaglia, sconfitto da Zheng con un doppio 7-5. Maestrelli contro Carballes Baena e Cadenasso contro Riedi, queste le altre due chance italiane di accedere alla finale delle qualificazioni. Nel tabellone femminile si interrompe l'avventura di Pigato, ko contro Stephens in 6-4, 6-1. Trevisan contro Sheriff con la possibilità di raggiungere Minnen per giocarsi un posto nel main draw del Roland Garros. Sarà invece solo una tra Bronzetti e Stefanini a continuare il cammino dopo il derby della semifinale.