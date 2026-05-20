Al via a Napoli Tennis & Friends Campania© .

Prende il via a Napoli la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport , la principale manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel dedicata alla prevenzione e ai corretti stili di vita, in programma dal 22 al 24 maggio al Tennis Club Napoli e sul Lungomare Caracciolo . Sabato 23 è prevista la cerimonia di inaugurazione del Villaggio Salute&Sport alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti del mondo sanitario e degli ambassador. Madrina dell’evento, Veronica Maya . La manifestazione rientra nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 , confermando il ruolo della città come punto di riferimento per le iniziative dedicate al benessere collettivo. Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri , medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends ha offerto in quindici anni di attività circa 390 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante di presenze. A testimonianza del valore del progetto, nel 2025 Tennis & Friends è stato onorato di un encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , quale riconoscimento dell’impegno costante nella promozione della salute e della prevenzione.

Il programma

Venerdì 22 maggio il Villaggio Salute & Sport accoglierà un migliaio di studenti del territorio, per la giornata dedicata alle scuole: i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in una serie di attività ludico-formative sui temi della salute e dello sport con l’obiettivo di avvicinarli a corretti stili di vita e far loro vivere da vicino le esperienze del Villaggio dello Sport. Tutto questo grazie alla collaborazione dei tecnici e dei professionisti delle Federazioni sportive presenti durante la tre giorni. Sempre venerdì, per consentire anche ai bambini e ragazzi ricoverati che non potranno prendere parte all’evento, Tennis&Friends porterà i tecnici della FITP e gli ambassador nel reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Santobono. Il progetto “Tennis&Friends in corsia” si svolge in continuità con l’iniziativa “Una mascotte in campo” che, nelle giornate degli Internazionali IBI di tennis ha visto alcuni tra bambini e ragazzi ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli e dell’Ospedale Bambino Gesù scendere in campo insieme ai campioni del tennis.

Alle ore 10 di sabato 23 maggio, il Villaggio Salute&Sport aprirà ufficialmente al pubblico, offrendo per tutta la giornata- fino alle ore 18 di sabato e domenica- consulti e visite gratuite con oltre 30 specialistiche. Tra queste: auxoendocrinologia; cardiologia e nefrologia; cervice uterina; diabetologia; consulenza psicologica; counseling; dermatologia; diagnostica di laboratorio; educazione alimentare; fisiatria; manovre salvavita e primo soccorso; nutrizione; oculistica; otorinolaringoiatria; pneumologia; prevenzione del melanoma con dermatoscopia; prevenzione del tumore del colon-retto; prevenzione del tumore del polmone (visita medica e spirometria); prevenzione del tumore della mammella (visita medica ed ecografia mammaria); prevenzione del tumore della tiroide (visita medica ed ecografia tiroidea); prevenzione e salute respiratoria; prevenzione e screening oncologici; riabilitazione e fisioterapia; screening odontoiatrico; servizio veterinario; urologia; vaccinazione HPV e altre.

Diverse le eccellenze del mondo sanitario campano presenti: Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, Ospedale Santobono – A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, ASL Napoli 1 Centro, Asl 2 e Asl 3 di Napoli, Ospedale San Paolo, Ospedale del Mare, Ospedale dei Pellegrini, Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo, Ospedale San Giovanni Bosco, Ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili, Presidio Sanitario Napoli Est Barra, Ospedale Capilupi, A.O. Universitaria Luigi Vanvitelli, A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A. Cardarelli, A.O. Universitaria Federico II – Policlinico, ASL Salerno, Riabilitazione in Campania, Centro Kidney, Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio. Per la sanità militare saranno presenti i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Tra le società scientifiche e le associazioni parteciperanno AIOM- Associazione Italiana Oncologia Medica, FIASO, SIU – Società Italiana di Urologia, Fondazione SIU, SIGO e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Nello specifico, con AIOM, durante la tappa romana dell’8 e 9 maggio, è stato siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce per ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia e sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca.

Oltre 20 le Federazioni presenti nel Villaggio dello Sport: Federazione Italiana Tennis e Padel; Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Badminton; Federazione Italiana Canoa Kayak; Federazione Italiana Bocce; Federazione Italiana Canottaggio; Federazione Italiana Dama; Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali; Federazione Italiana Giuoco Handball; Federazione Italiana Hockey; Federazione Italiana Pentathlon Moderno; Federazione Italiana Rugby; Federazione Italiana Scherma; Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling; Federazione Italiana Twirling; Federazione Motociclistica Italiana; Federkombat. Presenti anche Fiamme Oro e Fiamme Azzurre.

Gli Ambassador

Accanto alla prevenzione, ampio spazio sarà dedicato allo sport e all’intrattenimento, anche grazie alla presenza degli ambassador, alcuni dei quali si contenderanno il trofeo “Una volée per la salute”. Tra questi Maurizio Aiello, Al Bano, Paolo Belli, Vittorio Brumotti, Miriam Candurro, Max Giusti, Max Gazzé, Peppe Iodice, Marco Maddaloni, Neri Marcorè, Veronica Maya, Maria Mazza, Myrta Merlino, Gino Rivieccio, Silvia Salemi, Sebastiano Somma, Cartisia Somma, Marco Tardelli. Nomi, questi, che si aggiungono agli altri volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, del cinema, della musica, che ogni anno prestano il loro volto in nome della prevenzione e dei corretti stili di vita, come Mara Venier, Luca Barbarossa, Fiorello, Paolo Bonolis, Eleonora Daniele, Sonia Bruganelli, Vira Carbone, Maria Grazia Cucinotta, Nunzia De Girolamo, Dolcenera, Edoardo Leo, Francesca Fagnani, Tathiana Garbin, Simona Izzo, Lillo e Greg, Daniele Liotti, Tiziano Lucarelli, Teo Mammucari, Gigi Marzullo, Michele Mirabella, Diego Nargiso, Massimiliano Ossini, Barbara Palombelli, Stefano Pantano, Pier Luigi Pardo, Fabrizio Peloni, Barbara Salvucci, Ricky Tognazzi, Filippo Volandri, Luca Zingaretti e tanti altri.

Il tour Tennis & Friends 2026

Dopo la tappa di Napoli, il tour proseguirà a Torino dall’11 al 13 settembre, per tornare a Roma al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre. Infine, in qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends sarà a Torino, dal 15 al 22 novembre, in occasione delle Nitto Atp Finals e Bologna dal 24 al 29 novembre, per le Davis Cup Finals.

“Tornare a Napoli dopo anni è sempre motivo di gioia. Napoli non è solo una tappa del tour, ma la conferma che questo modello — portare la prevenzione in piazza, gratuita, accessibile, senza liste d'attesa — funziona e serve. Trecentonovantamila check-up in quindici anni, un milione di presenze: non sono numeri da bilancio, sono diagnosi precoci, sono persone che hanno scoperto qualcosa in tempo. Con l'AIOM abbiamo appena firmato un protocollo d'intesa per lavorare insieme su sensibilizzazione e ricerca: è un passo che va nella direzione giusta, perché la prevenzione non si fa da soli. Essere qui a Napoli, Capitale Europea dello Sport, significa dire ad alta voce che la prevenzione non è un lusso per chi ha tempo e risorse — è un diritto”. commenta Meneschincheri.

"Il Tennis Club Napoli affianca l’organizzazione di questo importante evento, convinti che la prevenzione sia l’unica arma per sconfiggere tante patologie. La partecipazione di tantissimi protagonisti della sanità campana, pubblica e privata, e di tutte le istituzioni, dimostra come il concetto virtuoso di tanti attori spinga i concittadini ad assumere questa sana abitudine, che rappresenta la risposta migliore a patologie che, molto spesso, possono essere risolte con una prevenzione accurata e tempestiva. Ringrazio tutte le istituzioni cittadine e regionali che ci affiancano e tutti gli Ambassador che saranno presenti e divulgheranno la cultura della prevenzione, affinché entri sempre di più nelle sane abitudini dei nostri concittadini” ha dichiarato Riccardo Villari, Presidente TC Napoli.

“Il tennis è una palestra di salute accessibile a tutte le età. Sostenere iniziative che portano la prevenzione nel cuore delle nostre città significa contribuire in modo responsabile alla crescita di una cultura sportiva più consapevole. Muoversi di più significa vivere meglio e più a lungo”, commenta Angelo Binaghi, Presidente FITP.