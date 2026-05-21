L’ex numero uno e l’alleanza anti-Sinner: “127 giocatori contro, è l’unico modo!”

"Credo che l'unica cosa che possa impedire a Sinner di vincere a Parigi siano gli altri 127 giocatori. In qualche modo devono mettersi d'accordo e decidere: ‘Anche se dovessi perdere questa partita contro Jannik, devo spingerlo al limite delle sue capacità fisiche'". Sono queste le parole rilasciate dall'ex numero uno Mats Wilander - in cima al ranking Atp per 20 settimane tra il 1988 ed il 1989 - sul recente stato di forma di Jannik Sinner . Per l'ex tennista svedese l'altoatesino è letteralmente imbattibile, e l'unico modo per "abbatterlo" è la creazione di una sorta di alleanza tra i tennisti in gara a Parigi con l'obiettivo di sfiancare Jannik ed indurlo quindi alla sconfitta. "Perché l'unica cosa che vedo in Jannik è che se inanella tre o quattro partite davvero difficili – abbiamo già visto le sue difficoltà in Australia, anche se lì le temperature sono molto più alte – se ha sfortuna e affronta l'avversario sbagliato in una giornata molto calda e la partita si protrae a lungo, come farà a recuperare per la successiva? " ha poi aggiunto Wilander, analizzando come la stanchezza possa essere un fattore chiave su cui insistere al fine di indurre Jannik alla sconfitta.

Wilander: "Jannik è stato fortunato? Certo che sì"

"Credo sia solo una questione di resistenza fisica – ha affermato l'ex tennista svedese, rimarcando come Sinner sia sostanzialmente imbattibile sul piano tennistico – potrebbe avere crampi durante una partita, e questo potrebbe complicare il suo recupero. Ma, allo stesso tempo, visto come ha gestito la minaccia di Medvedev a Roma, è stato fortunato? Certo che sì. È stato fortunato in Australia in quella partita contro Spizzirri, ed è stato fortunato contro Medvedev a Roma. Ma la fortuna è qualcosa che si conquista.

Inoltre - ha proseguito Wilander -, a Roma era in vantaggio per 4-2 nel terzo set quando la partita è stata interrotta, quindi probabilmente avrebbe vinto comunque. Ma se è una partita al meglio dei cinque set, forse qualcuno può portarlo al quarto, e poi qualcun altro può portarlo di nuovo al quarto, e così via. Questa è l'unica opzione che vedo".