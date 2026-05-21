Darderi crolla ad Amburgo: De Minaur dominante, batte Luciano 6-0 6-3 e vola in semifinale!  

AMBURGO (Germania) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Luciano Darderi all'Atp 500 di Amburgo. Il tennista italiano è stato sconfitto dal Alex De Minaur (numero 8 al mondo) con il punteggio di 6-0, 6-3 inun'ora e 35 minuti per accedere alla semifinale dove affronterà lo statunitense Tommy Paul.

Primo set senza storia con l'australiano che se lo aggiudica per 6-0 in 42 minuti una frazione che ha vissuto il momento decisivo al 3° gioco quando De Minaur salva 5 palle break in un game da 28 punti durato 15 minuti! Anche nella seconda frazione De Minaur prende subito le redini del match strappando il servizio all'azzurro al 4° gioco (3-1) per poi confermare il break (da 0-40!) per indirizzare il match sul 5-1 con doppio break. Darderi ha un sussulto d'orgoglio recuperando un break (5-2) ma l'australiano chiude alla seconda occasione.