“Sinner ko? Faccio davvero fatica. Parlare di noia mi sembra eccessivo"

Un uomo solo al comando. Viene quasi spontaneo, guardando il dominio di Jannik Sinner nel circuito, rispolverare una delle immagini sportive più iconiche del Novecento: quella di Fausto Coppi lanciato in solitaria verso il traguardo. Il problema al polso accusato da Carlos Alcaraz , che lo terrà lontano dal Roland Garros e dall’intera stagione sull’erba, lascia il numero uno del mondo senza il suo antagonista più credibile. Per capire meglio quanto sta accadendo tra il trionfo di Jannik a Roma e le prospettive parigine, abbiamo raggiunto Omar Camporese , ex numero 18 del mondo, protagonista del tennis italiano negli anni Novanta e capace, con il suo dritto devastante, di mettere in difficoltà campioni del calibro di Ivan Lendl e Boris Becker . Ora commentatore tv.

Omar, partiamo da Sinner. Quello che sta facendo sembra ormai fuori scala, anche se quasi ci stiamo abituando. Che sensazione ha guardandolo oggi? «Straordinario credo sia il termine più corretto. È vero che l’assenza di Alcaraz gli facilita un po’ il percorso, ma le partite bisogna comunque vincerle. E lui ha conquistato tutti i Masters 1000. La cosa impressionante è la continuità: io non lo vedo mai scendere sotto il 90% del suo livello. Se qualcuno riesce a batterlo, deve fare la partita della vita. Mantiene sempre un’intensità e una qualità altissime».

Camporese. "Faccio fatica immaginare chi possa battere Sinner"

A Roma però si è visto anche un lato più umano. Pensiamo alla battaglia con Medvedev, alle difficoltà fisiche e a quell’urlo liberatorio nel terzo set. Quanto può pesare una vittoria del genere nella sua crescita? «Vincere partite così è la cosa migliore che possa capitarti. Quando non sei al massimo e riesci comunque a portarla a casa, capisci davvero quanto sei forte sotto ogni aspetto: mentale, fisico e tecnico. Sono quei match che ti fanno crescere come uomo e come giocatore».

Guardando al Roland Garros, e considerando l’assenza di Alcaraz, oggi il vero avversario di Sinner sembra essere soltanto Sinner stesso. È così? «Intanto tocchiamo ferro… Però sì, faccio davvero fatica a immaginare qualcuno in grado di battere Sinner. E poi credo che abbia ancora dentro quello che è successo l’anno scorso a Parigi, quando arrivò vicinissimo al titolo. Penso che tutta la sua determinazione sia concentrata sul vincere il Roland Garros».

Camporese, gli infortuni di Musetti ed il dominio di Sinner

Spostandoci su Lorenzo Musetti, il 2026 è stato invece segnato dagli infortuni. Dopo il problema accusato in Australia è arrivato anche il forfait per Parigi. Che momento sta vivendo secondo lei? «Gli infortuni sono sempre complicati da gestire. Ritrovarsi fermo proprio adesso è durissima anche dal punto di vista psicologico, perché hai la sensazione di dover ricominciare tutto da capo. Però è giovane e il talento non si discute. Se tornerà bene fisicamente, sono convinto che ci farà ancora divertire».

Anche perché il tennis moderno sembra richiedere sempre di più dal punto di vista atletico. «Assolutamente sì. Ai miei tempi c’erano stili molto differenti: attaccanti puri, difensori, giocatori più creativi. Oggi il tennis è molto più uniforme e la differenza la fanno soprattutto la preparazione fisica e la testa».

E poi c’è un altro tema: qualcuno sostiene che il dominio di Sinner rischi di rendere il tennis meno interessante. E' d’accordo? «No, parlare di noia mi sembra eccessivo. È chiaro che, senza Alcaraz, Jannik abbia un vantaggio enorme e possa vincere tantissimo anche nei prossimi mesi. Questo magari può togliere un po’ di imprevedibilità. Però il tennis non perde appeal per un campione dominante. Semmai, oggi si vive una fase di transizione».