TORINO - Dopo la fase di qualificazioni, l'attesa per il Roland Garros 2026 - al via domenica 24 maggio con i match del primo turno - è ormai finita: il torneo del Grande Slam, che incorona re e regine della terra, torna protagonista su Dazn, grazie ai canali Eurosport disponibili in app. L’Open di Francia e l'Italia condividono una storia lunga e ricca di emozioni: da Nicola Pietrangeli a Francesca Schiavone, fino alle finali di Jasmine Paolini nel 2024 e di Jannik Sinner nel 2025, quando sfiorò il titolo in un confronto epico con Alcaraz durato oltre cinque ore. Quest'anno, l'altoatesino torna a Parigi da numero uno del mondo e da campione uscente di MonteCarlo e Roma, determinato ad aggiudicarsi l'unico Slam che ancora manca alla sua collezione, conquistando così il suo primo Career Grand Slam, ovvero la vittoria di tutti i quattro major del tennis. Gli utenti a Dazn Family potranno seguire la spedizione azzurra su tutti i canali Eurosport (da Eurosport 1 a Eurosport 6) inclusi nel loro abbonamento. Nove gli italiani nel main draw maschile, con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e le new entry Federico Cinà e Andrea Pellegrino, reduci dalla loro prima qualificazione nel main draw parigino. Mancherà Lorenzo Musetti, costretto al forfait per una lesione al retto femorale rimediata a Roma. Nel femminile, al fianco di Paolini ci sarà Elisabetta Cocciaretto. Oggi si è aggiunta Lucia Bronzetti. E l'Italia ha anche un titolo da difendere nel doppio: Jasmine Paolini e Sara Errani tornano a Parigi da campionesse in carica, seconde teste di serie del tabellone femminile. Attenzione anche a Cocciaretto, che giocherà insieme alla spagnola Jessica Bouzas Maneir. Nel maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono tra i favoriti, mentre Bellucci scenderà in campo in coppia con l'ungherese Fabian Marozsan. A impreziosire ulteriormente il torneo, le wild card assegnate al padrone di casa Gaël Monfils e a Stan Wawrinka, campione a Parigi nel 2015, che tornano a calcare i campi che li hanno visti protagonisti.