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Bronzetti fuori dal Roland Garros: eliminata al primo turno da Bouzkova

Per la quinta volta consecutiva l'azzurra esce al debutto a Parigi: 6-3 6-1 dopo appena un'ora e 10 minuti
1 min
Lucia BronzettiRoland Garros
Bronzetti fuori dal Roland Garros: eliminata al primo turno da Bouzkova © LAPRESSE

PARINI (FRANCIA) - È durata appena un'ora e 10 minuti l'avventura di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi (61.723.000 euro di montepremi). La 27enne di Villa Verucchio, numero 172 Wta, non sfata il tabù e si ferma ancora al primo turno, così come accaduto nelle sue altre quattro partecipazioni al torneo. L'azzurra, che nelle qualificazioni aveva superato l'americana Lepchenko in tre set dopo una battaglia di oltre tre ore, la Stefanini nel derby italiano (6-4 6-1) e l'ucraina Zavatska, ritiratasi sul punteggio di 1-1, all'esordio nel main drow nulla ha potuto di fronte alla ceca Bouzkova, vittoriosa con un netto 6-3 6-1. La numero 28 al mondo al secondo turno se la vedrà contro la vincente del match tra la britannica Jones e la brasiliana Haddad Maia. 

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