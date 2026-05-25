Sinner-Tabur: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale

Jannik Sinner apre il Roland Garros 2026 contro Clément Tabur, wild card transalpina numero 165 del mondo. Il numero uno del mondo arriva a Parigi con un obiettivo chiaro: conquistare l'unico Slam ancora assente nella sua bacheca e completare così un percorso già straordinario. L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo e aumenta le chance dell'azzurro, che dovrà però gestire pressione, aspettative e un tabellone comunque ricco di insidie. Sinner, numero 1 del ranking ATP, è chiamato all'esordio contro la wild card francese Tabur. Sarà il primo confronto tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera.