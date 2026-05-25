Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Tabur: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale

Il campione azzurro debutta nel primo turno contro la wild card francese. I due non si sono mai affrontati in carriera
2 min
sinnerSinner-TaburRoland Garros

Jannik Sinner apre il Roland Garros 2026 contro Clément Tabur, wild card transalpina numero 165 del mondo. Il numero uno del mondo arriva a Parigi con un obiettivo chiaro: conquistare l'unico Slam ancora assente nella sua bacheca e completare così un percorso già straordinario. L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo e aumenta le chance dell'azzurro, che dovrà però gestire pressione, aspettative e un tabellone comunque ricco di insidie. Sinner, numero 1 del ranking ATP, è chiamato all'esordio contro la wild card francese Tabur. Sarà il primo confronto tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera. 

Segui il Roland Garros LIVE sul nostro sito

Dove vedere Sinner-Tabur: diretta tv e streaming

La partita tra Sinner e il francese Tabur è in programma martedì 26 maggio sul Philippe Chatrier, campo centrale del torneo, nella sessione serale non prima delle 20.15. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva sui canali Eurosport. Le partite saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS