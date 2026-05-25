Sinner-Tabur: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale

Jannik Sinner apre il Roland Garros 2026 contro Clément Tabur, wild card transalpina numero 165 del mondo. Il numero uno del mondo arriva a Parigi con un obiettivo chiaro: conquistare l'unico Slam ancora assente nella sua bacheca e completare così un percorso già straordinario. L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo e aumenta le chance dell'azzurro, che dovrà però gestire pressione, aspettative e un tabellone comunque ricco di insidie. Sinner, numero 1 del ranking ATP, è chiamato all'esordio contro la wild card francese Tabur. Sarà il primo confronto tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera.
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Dove vedere Sinner-Tabur: diretta tv e streaming
La partita tra Sinner e il francese Tabur è in programma martedì 26 maggio sul Philippe Chatrier, campo centrale del torneo, nella sessione serale non prima delle 20.15. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva sui canali Eurosport. Le partite saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.