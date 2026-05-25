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Berrettini, esordio ok al Roland Garros: Fucsovics battuto in 4 set

Il tennista azzurro ha liquidato nel giro di tre ore il collega ungherese: ecco chi incontrerà adesso
1 min
BerrettiniRoland GarrosFucsovics
Matteo Berrettini ha vinto nel match d'esordio del Roland Garros 2026 battendo Marton Fucsovics (n.65) col punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-1, 6-2. Per l'azzurro, attualmente numero 105 Atp, si tratta della prima vittoria in un tabellone principale a livello Slam dall'Australian Open 2025. Al secondo turno, l'ex n.6 al mondo sfiderà il francese Arthur Rinderknech (n.25) che ha eliminato in tre set il qualificato austriaco Jurij Rodionov col punteggio di 7-6 6-2 6-3.

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