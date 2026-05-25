Cobolli si prende il derby con Pellegrino e il secondo turno del Roland Garros: ecco chi sfida

La partita
Il primo set scorre liscio fino al settimo game con Pellegrino che annulla la prima palla break del match a Cobolli. Il romano riesce a spuntarla al nono, per poi chiudere subito dopo in 6-4. Nel secondo intervallo lo spartito è simile e si procede senza colpi di scena fino al tie-break: a Cobolli basta un mini-break per chiudere in 7-4. Accusa il doppio svantaggio Pellegrino in avvio di terzo set e il tennista romano ne approfitta dando la spallata all'incontro, rubando il servizio per due volte di fila e allungando sul 5-0. Il pugliese con orgoglio vince il sesto game e riesce anche lui a strappare un turno di battuta a Cobolli accorciando sul 5-3. Poi confeziona altre due palle break per riaprire definitivamente il set ma non le sfrutta, una reazione gradita dal pubblico che rende meno amaro il ko finale in 6-3.