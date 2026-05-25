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Cobolli si prende il derby con Pellegrino e il secondo turno del Roland Garros: ecco chi sfida

Il tennista romano vince in tre set e avanza nello Slam francese, eliminato il pugliese alla sua prima volta nel tabellone principale di un Major
2 min
CobolliPellegrinoRoland Garros
PARIGI (Francia) - Dopo Cinà, Sonego e Berrettini, e in attesa dell'esordio del numero 1 Jannik Sinner, anche Falvio Cobolli avanza al secondo turno del Roland Garros. A farne le spese è il connazionale Andrea Pellegrino, alla sua prima in un main draw di uno Slam e protagonista ancora una volta in un derby, dopo quello con Sinner e Roma e quello con Cecchinato nelle qualificazioni del Major francese. Cobolli si aggiudica il match in 6-4, 7-6(4), 6-3 e ora affronterà il vincente del match tra lo statunitense Giron e il cinese Wu.

La partita

Il primo set scorre liscio fino al settimo game con Pellegrino che annulla la prima palla break del match a Cobolli. Il romano riesce a spuntarla al nono, per poi chiudere subito dopo in 6-4. Nel secondo intervallo lo spartito è simile e si procede senza colpi di scena fino al tie-break: a Cobolli basta un mini-break per chiudere in 7-4. Accusa il doppio svantaggio Pellegrino in avvio di terzo set e il tennista romano ne approfitta dando la spallata all'incontro, rubando il servizio per due volte di fila e allungando sul 5-0. Il pugliese con orgoglio vince il sesto game e riesce anche lui a strappare un turno di battuta a Cobolli accorciando sul 5-3. Poi confeziona altre due palle break per riaprire definitivamente il set ma non le sfrutta, una reazione gradita dal pubblico che rende meno amaro il ko finale in 6-3.

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