Cobolli si prende il derby con Pellegrino e il secondo turno del Roland Garros: ecco chi sfida

La partita

e in attesa dell'esordio del numero 1 Jannik Sinner , ancheavanza al secondo turno del. A farne le spese è il connazionale, alla sua prima in un main draw di uno Slam e protagonista ancora una volta in un derby, dopo quello con Sinner e Roma e quello con Cecchinato nelle qualificazioni del Major francese. Cobolli si aggiudica il match ine ora affronterà il vincente del match tra lo statunitensee il cinese

Il primo set scorre liscio fino al settimo game con Pellegrino che annulla la prima palla break del match a Cobolli. Il romano riesce a spuntarla al nono, per poi chiudere subito dopo in 6-4. Nel secondo intervallo lo spartito è simile e si procede senza colpi di scena fino al tie-break: a Cobolli basta un mini-break per chiudere in 7-4. Accusa il doppio svantaggio Pellegrino in avvio di terzo set e il tennista romano ne approfitta dando la spallata all'incontro, rubando il servizio per due volte di fila e allungando sul 5-0. Il pugliese con orgoglio vince il sesto game e riesce anche lui a strappare un turno di battuta a Cobolli accorciando sul 5-3. Poi confeziona altre due palle break per riaprire definitivamente il set ma non le sfrutta, una reazione gradita dal pubblico che rende meno amaro il ko finale in 6-3.