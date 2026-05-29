Ha perso da signore e senza scuse: Sinner è sempre il numero uno 

Vita e morte giocano a tennis, lo fanno da che sport è sport, e il nostro ha riservato ai due più alti competitori i ruoli chiave e le poltrone in prima fila. Vita sportiva, morte sportiva, s’intende, ma che cambia? Il tennis è lo sport dove si muore per tornare in vita la settimana successiva. E non c’è alcuna resurrezione, improvvisa o miracolistica che sia. È solo normalità. Il tennis inventò il tie break (era a 9 punti, allora) e lo chiamò Sudden Death, la morte improvvisa. E chi vince più degli altri, non ha in dotazione un istinto da killer a dir poco monumentale?
La storia interrotta di Sinner che vince ovunque e vorrebbe tanto vincere anche il Roland Garros, l’unica meta che gli manchi per dire che tutti i trofei del tennis giocato sono suoi, è una particella che si aggiunge a una lista di episodi infinita, scaffali interi di storie finite male, di progetti arenatisi sul più bello. Cenni e note che confermano, nel loro insieme, un unico dato: succede spesso di non farcela, più di quanto non accada il contrario. Se il tennis l’ha inventato il Diavolo, del resto, come potrebbe la sua normalità non essere altrettanto sulfurea?
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Sinner, scivolone lungo e partecipato
Ma allora, se perdere così è normale, perché i nostri cuori grondano indispettiti di addolorata partecipazione, e ci fa male guardare il nostro bimbo che vince ovunque strappato dal torneo quando era a un solo game dall’iscrizione alle fasi successive, e avrebbe avuto un giorno abbondante per risolvere tutti i problemi e tornare a competere da favorito? Succede che ci immedesimiamo, ma non soltanto da tifosi, siamo gente che conosce bene le cadute, e d’istinto vorrebbe evitarle alle persone dello sport cui affidiamo la nostra serenità. Lo scivolone di Sinner, ieri, è stato talmente lungo e partecipato, che era quasi impossibile non volergli bene in quel momento. Sei a tre, sei a due, cinque a uno… Dite, esiste partita di tennis più vinta di questa? E invece quel game che mancava, Sinner non l’ha fatto. Ha capito che stava per succedere qualcosa, si è stranito, «sto per vomitare» ha fatto sapere al proprio team. Nel secondo set aveva avuto un problema alla mano, come un crampo. Qualcosa si era già messo per storto? «Mi sono svegliato e non stavo bene», dirà dopo, in conferenza stampa. Da lì l’avversario di giornata, quel Cerundolo Minore che alla prima domanda ha risposto con tutta l’onestà possibile… «Mah, che volete che vi dica, non avevo fatto più di tre game a set, poi ho vinto la partita»… il Juan Manuel mancino, fratello di Francisco che stava giocando su un campo vicino, ha fatto muro, secondo le leggi collaudate del tennis di corsa e di palleggio degli esperti di terra rossa.
Ci ha provato ma...
E Sinner si è ritrovato in pochi secondi senza più niente da mettere in campo. Ci ha provato, ha sofferto, ha rinunciato a giocare il quarto set per rimediare qualche oncia di energia da impiegare nel quinto. Ma la sua figura piegata in due, e i tentativi di fare subito il punto, su palline poco probabili, il suo sguardo deluso e sofferente, sono state le immagini che ci hanno condotti per mano verso una sconfitta a quel punto inevitabile. Con un titolo di merito, però, che va concesso al nostro Numero Uno: ha perso da signore, senza ritirarsi, senza infingimenti. Non ha inventato scuse e ha tenuto alta, fino in fondo, la bandiera di un vincente che non si sottrae alla sconfitta. Ora il torneo vede Juan Manuel Cerundolo sulla prima poltrona. La metà alta del tabellone può portare in finale chiunque, i pezzi forti sono saltati. Dall’altra parte Djokovic farà carte false per vincere il 25° Slam, Zverev farà altrettanto per vincere il primo. Sinner tornerà, ed è tutto. Gli allenamenti aspri della settimana, al caldo, sono stati un bene? Chi può dirlo? Non ha sfidato troppo apertamente il caldo parigino? Forse, chissà… Con i se e i ma si può riempire l’altra metà dell’infinito archivio del tennis. Il risultato finale non cambierà. Ieri Sinner ha perso, e a tutti noi dispiace da impazzire.
Vita e morte giocano a tennis, lo fanno da che sport è sport, e il nostro ha riservato ai due più alti competitori i ruoli chiave e le poltrone in prima fila. Vita sportiva, morte sportiva, s’intende, ma che cambia? Il tennis è lo sport dove si muore per tornare in vita la settimana successiva. E non c’è alcuna resurrezione, improvvisa o miracolistica che sia. È solo normalità. Il tennis inventò il tie break (era a 9 punti, allora) e lo chiamò Sudden Death, la morte improvvisa. E chi vince più degli altri, non ha in dotazione un istinto da killer a dir poco monumentale?
La storia interrotta di Sinner che vince ovunque e vorrebbe tanto vincere anche il Roland Garros, l’unica meta che gli manchi per dire che tutti i trofei del tennis giocato sono suoi, è una particella che si aggiunge a una lista di episodi infinita, scaffali interi di storie finite male, di progetti arenatisi sul più bello. Cenni e note che confermano, nel loro insieme, un unico dato: succede spesso di non farcela, più di quanto non accada il contrario. Se il tennis l’ha inventato il Diavolo, del resto, come potrebbe la sua normalità non essere altrettanto sulfurea?
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