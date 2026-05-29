Ha perso da signore e senza scuse: Sinner è sempre il numero uno 

Sinner, scivolone lungo e partecipato

Ma allora, se perdere così è normale, perché i nostri cuori grondano indispettiti di addolorata partecipazione, e ci fa male guardare il nostro bimbo che vince ovunque strappato dal torneo quando era a un solo game dall’iscrizione alle fasi successive, e avrebbe avuto un giorno abbondante per risolvere tutti i problemi e tornare a competere da favorito? Succede che ci immedesimiamo, ma non soltanto da tifosi, siamo gente che conosce bene le cadute, e d’istinto vorrebbe evitarle alle persone dello sport cui affidiamo la nostra serenità. Lo scivolone di Sinner, ieri, è stato talmente lungo e partecipato, che era quasi impossibile non volergli bene in quel momento. Sei a tre, sei a due, cinque a uno… Dite, esiste partita di tennis più vinta di questa? E invece quel game che mancava, Sinner non l’ha fatto. Ha capito che stava per succedere qualcosa, si è stranito, «sto per vomitare» ha fatto sapere al proprio team. Nel secondo set aveva avuto un problema alla mano, come un crampo. Qualcosa si era già messo per storto? «Mi sono svegliato e non stavo bene», dirà dopo, in conferenza stampa. Da lì l’avversario di giornata, quel Cerundolo Minore che alla prima domanda ha risposto con tutta l’onestà possibile… «Mah, che volete che vi dica, non avevo fatto più di tre game a set, poi ho vinto la partita»… il Juan Manuel mancino, fratello di Francisco che stava giocando su un campo vicino, ha fatto muro, secondo le leggi collaudate del tennis di corsa e di palleggio degli esperti di terra rossa.