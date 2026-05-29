“Non è un problema fisico”, “La sorpresa più clamorosa degli ultimi anni”: l’incubo Sinner

Con il forfait di Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio piuttosto serio al polso, non sembravano esserci avversari in grado di frapporsi tra Jannik Sinner e il Roland Garros, unico Slam che gli manca nella sua già sterminata bacheca. L'altoatesino, però, sopraffatto dal caldo, ha accusato un malore nel match del secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Avanti due set e 5-1 al terzo, il numero uno al mondo è improvvisamente crollato lasciando all'avversario ben 18 dei 20 game successivi. Dopo un duopolio che dura ormai da due stagioni, dunque, non sarà né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi il titolo Slam: l'ultimo vincitore diverso era stato Novak Djokovic, ancora in corsa a Parigi, che aveva chiuso il 2023 con il successo allo US Open dopo aver già messo in bacheca nello stesso anno Australian Open e Roland Garros.
Becker analizza l’eliminazione di Sinner al Roland Garros
Dell'eliminazione di Sinner ha parlato anche l'ex tennista Boris Becker che ha commentato: ”Questa è la più grande sorpresa dei tornei del Grande Slam degli ultimi anni. Jannik Sinner era considerato imbattibile: ha vinto a Monte Carlo, Madrid e Roma in modo impressionante. Poi oggi ha servito per il match due volte e non è comunque riuscito a chiuderlo. Questo è il suo grande problema. Soprattutto quando le partite dei tornei dello Slam si protraggono fino al terzo set o quando la tensione sale, spesso incorre in difficoltà fisiche, e forse anche mentali. All'inizio di questa settimana mi è stato chiesto chi sarebbe stato il più grande avversario di Sinner a Parigi. La mia risposta è stata: il meteo! E lo abbiamo visto di nuovo oggi".
"Jannik è stato costantemente in viaggio dall'inizio di marzo. Ha giocato in California, Florida, Monte Carlo, Madrid e Roma, e ha continuato a vincere. Ma a un certo punto, questo ragazzo si è semplicemente sentito esausto. È umano e oggi ha semplicemente avuto una brutta giornata. Non so se sia stato il caldo. Gioca per due ore e all'improvviso inizia a mostrare segni di crampi. Faccio fatica a crederci, e secondo me è tutta colpa sua. Mi è piaciuto che non abbia cercato scuse e abbia semplicemente detto: 'È stata colpa mia'. Era completamente svuotato. Questa è stata la partita di troppo. Può succedere a chiunque. Nelle ultime settimane aveva giocato come se venisse da un altro pianeta, sempre concentrato, sempre pronto a rispondere alle domande di tutti, la partita di oggi è stata semplicemente una di troppo. Quali possono essere le ragioni di questo calo di rendimento? Secondo me, non può essere un problema fisico, deve essere mentale. Non sappiamo cosa gli stia succedendo dentro. Quanta pressione si sta mettendo addosso? Ha detto di aver dormito male. Quando si pensa troppo e si è nervosi, è difficile dormire”.
Mouratoglou: “Sinner soffre il caldo e le condizioni estreme”
Anche Mouratoglou sottolinea le difficoltà di Sinner a giocare in condizioni estreme: "Non abbiamo mai avuto un caldo simile nella prima settimana del Roland Garros, e nemmeno nella seconda. Sappiamo che Jannik Sinner è un giocatore molto sensibile alle condizioni meteorologiche. Ha avuto i crampi agli Australian Open. Se non chiudono il tetto, c'è un'alta probabilità che perda anche quella partita. Aveva avuto i crampi due mesi prima in Asia. È un giocatore che fatica in condizioni meteorologiche estreme. Quando ho visto le condizioni, ho detto che c'era un vero pericolo per lui. Tutto può succedere in un torneo del Grande Slam, come sappiamo. Le condizioni meteorologiche fanno parte del gioco”.
Il coach era praticamente sicuro del successo di Jannik al Roland Garros: "Continuo a pensare che Sinner avesse lo stesso vantaggio di Rafa al Roland Garros. Non perché si tratti del Roland Garros, ma perché sta dominando il circuito in modo incredibile. Ma è un giocatore che soffre molto il caldo. Le condizioni sono estreme. Abbiamo visto Ruud, qualche giorno fa, in vantaggio nello stesso modo. Era avanti 6-2, 7-6, 5-3, con tre match point. È letteralmente crollato per due set. È sparito; non riusciva più a giocare. È stato fortunato che il suo avversario si è infortunato. Altrimenti, non avrebbe mai vinto nemmeno quella partita. Nessuno è immune in condizioni del genere. Il corpo si spegne; non c'è più niente da fare. E abbiamo visto Sinner esattamente nello stesso stato, anche se stava dominando la partita a valanga. Se tutto ciò può rappresentare un limite per il futuro? Per sua fortuna, condizioni estreme come queste non capitano spesso. Succede, ma sono comunque casi piuttosto rari. In Australia capita un po' più spesso, ma il tetto è stato costruito proprio per queste condizioni. E lui ne ha beneficiato in Australia, il che gli ha permesso di vincere la partita. È un limite? Sì, è un limite, ma tutti hanno dei limiti. Tutti hanno dei limiti. Lui è eccezionale in quasi tutto. Mentalmente, è eccezionale. Probabilmente è uno dei due giocatori più veloci del circuito. Domina il circuito in modo schiacciante. Ha un piccolo tallone d'Achille: la sua tolleranza al caldo e all'umidità estremi. E noi avevamo una combinazione di entrambi. Il clima è afoso e umido. E in queste condizioni, i giocatori perdono tanti liquidi. C’è chi è più o meno sensibile a questo aspetto. Lui è molto sensibile. Dovrà trovare delle soluzioni perché era praticamente scontato che avrebbe vinto al Roland Garros. Domina in modo schiacciante. Ed è stato fermato solo da questa variabile. È una cosa terribile per lui”.
Tim Henman e Mischa Zverev: “Il fisico di Sinner ha ceduto”
Anche l'ex tennista britannico Tim Henman pone l'accento sulle difficoltà dell'altoatesino a reggere gli incontri lunghi: "È stato strano. Sai, nei primi due set ha giocato un buon tennis, ma quanto tempo era passato, forse un'ora e mezza? Quando si porta sul 5-1 nel terzo set, non so esattamente, ma non possono essere trascorse più di due ore dipartita. E sì, faceva caldo, ma non così tanto, ed è questo che sorprende: che all'improvviso, quando era in totale controllo, le sue energie si siano esaurite. Resto convinto che Sinner credesse di poter in qualche modo ribaltare la situazione. D'altra parte, non ha mollato mentalmente. Non è che abbia avuto una brutta giornata a causa del suo tennis. Voglio dire, era in vantaggio di due set a zero, 5-1, insomma, il traguardo era lì, ma conosciamo il record di Sinner, nei match sui cinque set, quando durano più di tre ore e mezza, quando fa caldo. Penso che sia la più fragorosa sorpresa da molti, molti anni, ma Sinner è ancora molto giovane. Un giorno vincerà il Roland-Garros. Ma sono sicuro che lui e il suo team analizzeranno la situazione perché va affrontata di petto”.
Mischa Zverev, fratello maggiore di Sascha, racconta la sua esperienza: "L’eliminazione di Sinner a questo punto del torneo è un’enorme sorpresa, ma le temperature a Parigi sono estremamente elevate. Non importa quanto tu sia in forma o bravo, se il tuo corpo cede, non c'è niente che tu possa fare. Ti senti semplicemente malissimo. L'ho sperimentato anch'io. Nel 2009 stavo disputando un'ottima stagione, ma ho sofferto di crampi in tutti e quattro i tornei dello Slam, in ogni singola partita. Mi sono ritirato quattro volte o ho perso 0-6 al quinto set. A un certo punto, il tuo corpo cede e non c'è assolutamente niente che tu possa fare”.
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Con il forfait di Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio piuttosto serio al polso, non sembravano esserci avversari in grado di frapporsi tra Jannik Sinner e il Roland Garros, unico Slam che gli manca nella sua già sterminata bacheca. L'altoatesino, però, sopraffatto dal caldo, ha accusato un malore nel match del secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Avanti due set e 5-1 al terzo, il numero uno al mondo è improvvisamente crollato lasciando all'avversario ben 18 dei 20 game successivi. Dopo un duopolio che dura ormai da due stagioni, dunque, non sarà né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi il titolo Slam: l'ultimo vincitore diverso era stato Novak Djokovic, ancora in corsa a Parigi, che aveva chiuso il 2023 con il successo allo US Open dopo aver già messo in bacheca nello stesso anno Australian Open e Roland Garros.
Becker analizza l’eliminazione di Sinner al Roland Garros
Dell'eliminazione di Sinner ha parlato anche l'ex tennista Boris Becker che ha commentato: ”Questa è la più grande sorpresa dei tornei del Grande Slam degli ultimi anni. Jannik Sinner era considerato imbattibile: ha vinto a Monte Carlo, Madrid e Roma in modo impressionante. Poi oggi ha servito per il match due volte e non è comunque riuscito a chiuderlo. Questo è il suo grande problema. Soprattutto quando le partite dei tornei dello Slam si protraggono fino al terzo set o quando la tensione sale, spesso incorre in difficoltà fisiche, e forse anche mentali. All'inizio di questa settimana mi è stato chiesto chi sarebbe stato il più grande avversario di Sinner a Parigi. La mia risposta è stata: il meteo! E lo abbiamo visto di nuovo oggi".
"Jannik è stato costantemente in viaggio dall'inizio di marzo. Ha giocato in California, Florida, Monte Carlo, Madrid e Roma, e ha continuato a vincere. Ma a un certo punto, questo ragazzo si è semplicemente sentito esausto. È umano e oggi ha semplicemente avuto una brutta giornata. Non so se sia stato il caldo. Gioca per due ore e all'improvviso inizia a mostrare segni di crampi. Faccio fatica a crederci, e secondo me è tutta colpa sua. Mi è piaciuto che non abbia cercato scuse e abbia semplicemente detto: 'È stata colpa mia'. Era completamente svuotato. Questa è stata la partita di troppo. Può succedere a chiunque. Nelle ultime settimane aveva giocato come se venisse da un altro pianeta, sempre concentrato, sempre pronto a rispondere alle domande di tutti, la partita di oggi è stata semplicemente una di troppo. Quali possono essere le ragioni di questo calo di rendimento? Secondo me, non può essere un problema fisico, deve essere mentale. Non sappiamo cosa gli stia succedendo dentro. Quanta pressione si sta mettendo addosso? Ha detto di aver dormito male. Quando si pensa troppo e si è nervosi, è difficile dormire”.