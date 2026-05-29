“Non è un problema fisico”, “La sorpresa più clamorosa degli ultimi anni”: l’incubo Sinner

Con il forfait di Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio piuttosto serio al polso, non sembravano esserci avversari in grado di frapporsi tra Jannik Sinner e il Roland Garros , unico Slam che gli manca nella sua già sterminata bacheca. L'altoatesino, però, sopraffatto dal caldo, ha accusato un malore nel match del secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo . Avanti due set e 5-1 al terzo, il numero uno al mondo è improvvisamente crollato lasciando all'avversario ben 18 dei 20 game successivi. Dopo un duopolio che dura ormai da due stagioni, dunque, non sarà né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi il titolo Slam: l'ultimo vincitore diverso era stato Novak Djokovic, ancora in corsa a Parigi, che aveva chiuso il 2023 con il successo allo US Open dopo aver già messo in bacheca nello stesso anno Australian Open e Roland Garros.

Becker analizza l’eliminazione di Sinner al Roland Garros

Dell'eliminazione di Sinner ha parlato anche l'ex tennista Boris Becker che ha commentato: ”Questa è la più grande sorpresa dei tornei del Grande Slam degli ultimi anni. Jannik Sinner era considerato imbattibile: ha vinto a Monte Carlo, Madrid e Roma in modo impressionante. Poi oggi ha servito per il match due volte e non è comunque riuscito a chiuderlo. Questo è il suo grande problema. Soprattutto quando le partite dei tornei dello Slam si protraggono fino al terzo set o quando la tensione sale, spesso incorre in difficoltà fisiche, e forse anche mentali. All'inizio di questa settimana mi è stato chiesto chi sarebbe stato il più grande avversario di Sinner a Parigi. La mia risposta è stata: il meteo! E lo abbiamo visto di nuovo oggi".

"Jannik è stato costantemente in viaggio dall'inizio di marzo. Ha giocato in California, Florida, Monte Carlo, Madrid e Roma, e ha continuato a vincere. Ma a un certo punto, questo ragazzo si è semplicemente sentito esausto. È umano e oggi ha semplicemente avuto una brutta giornata. Non so se sia stato il caldo. Gioca per due ore e all'improvviso inizia a mostrare segni di crampi. Faccio fatica a crederci, e secondo me è tutta colpa sua. Mi è piaciuto che non abbia cercato scuse e abbia semplicemente detto: 'È stata colpa mia'. Era completamente svuotato. Questa è stata la partita di troppo. Può succedere a chiunque. Nelle ultime settimane aveva giocato come se venisse da un altro pianeta, sempre concentrato, sempre pronto a rispondere alle domande di tutti, la partita di oggi è stata semplicemente una di troppo. Quali possono essere le ragioni di questo calo di rendimento? Secondo me, non può essere un problema fisico, deve essere mentale. Non sappiamo cosa gli stia succedendo dentro. Quanta pressione si sta mettendo addosso? Ha detto di aver dormito male. Quando si pensa troppo e si è nervosi, è difficile dormire”.